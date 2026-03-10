„Ha ő nem tudja legyőzni a Fideszt, akkor itt néhány éven belül olyan lesz, mint a kommunizmusban”

Tisza;riport;Kaposmérő;Magyar Péter;

2026-03-10 05:45:00 CET

Ezt mondta egy nyugdíjas asszony Magyar Péterről az alig két és félezres, eddig stabilan kormánypárti Kaposmérőn. Riport.

Az a bácsi lesz nemsokára a miniszterelnök, végre jobb lesz a papának és a mamának – mutatott a kaposmérői faluház mellett felállított színpadon álló Magyar Péterre egy hetven körüli férfi, kislány unokáját azonban inkább a Jamie és a csodalámpából ismert Sajóra hajazó, hatalmas, bozontos kutya érdekelte. Nagyapját, s vele még úgy 400-500 Kaposvár környékit viszont a Tisza Párt elnöke, illetve a somogyi 1-es választókerület tiszás képviselő-jelöltje, Lőrincz Viktória kötötte le úgy háromnegyed órára hétfőn kora délután.

A részvételi arány a somogyi ellenzéki rendezvények korábbi létszámához szokottakat láthatóan meglepte, hiszen a szűk felezres tömeg munka- és iskolaidőben verődött össze a cirka két- és félezres, Kaposvár melletti faluban.

Kaposmérő a rendszerváltás óta elkötelezetten jobboldali településként ismert, csak 1994-ben nyertek itt a szocialisták, Mérő előtte kisgazda, utána folyamatosan fideszes jelöltre szavazott, sokszor a választókerületi végeredménnyel ellentétesen. A választási rendszer 2011-es átalakítása előtt a Kaposvár 2-es körzethez tartozott, azóta a somogyi 1-eshez, amely a megyeszékhely mellett két tucat faluból áll. Képviselője 2010 óta a Fidesz-KDNP-s Gelencsér Attila, akire a helyiek közül az első alkalommal 61,2, 2014-ben 45, négy évvel később 49,5, míg legutóbb, 2022-ben 55,2 százaléknyian voksoltak.

Jól mutatja a település jobbos irányultságát, hogy míg négy esztendeje az ellenzéki összefogás jelöltje 27,8 százaléknyi szavazatot kapott, addig 2018-ban az önállóan induló jobbikos 30-at.

A jelenlegi kormánypártok 2024-ig az EP-voksoláson is taroltak Mérőn, 12 éve 58,2 – országos átlagban 51,5 -, 2019-ben 58,5 – országosan 52,5 – százalék szavazott a Fidesz-KDNP listájára. Melyet a legutóbbi uniós voksoláson viszont már csak 47,4 százalék választott – országosan 44,8 –, a Tisza viszont 30 százalékot ért el, s ilyen jól még egyetlen formáció sem szerepelt a településen a fülkeforradalom óta – 2014-ben a Jobbik, 2019-ben a DK lett második 15-15 százalékkal.

A kormánypártok renoméját nemcsak az országos hírek, hanem a helyi botrányok is amortizálták a faluban. A települést polgármesterként 2010 óta vezető Prukner Gábor – a labdarúgóedző Prukner László fivére – az első két ciklusában még a Fidesz-KDNP színeiben nyert, 2019-től viszont függetlenként, ráadásul igencsak rossz viszonyt ápol Szita Károllyal, Kaposvár fideszes polgármesterével. A Prukner-Szita-csörte nem újkeletű, korábban hulladékügyben rántottak kardot a felek, s a vita odáig fajult, hogy a mérői faluvezető pert is indított, miközben a „szemétmaffia fejének” nevezte kollégáját. Tavaly tavasszal pedig Prukner – tegyük hozzá: jogosan – azt nehezményezte, hogy Szita a Versenyképes Járások Program büdzséjét terhelné meg kaposvári oktatási intézmények fenntartási költségével, minden, óvodába a városba járó mérői kisgyerek után cirka 250 ezer forintot kérve a falutól az „egyenlő teherviselésre” hivatkozva, noha a megyeszékhely utánuk is ugyanúgy kapta-kapja az állami normatívát.

Az előzmények ismeretében tehát máris nem tűnt olyan érthetetlennek a meglehetős létszám, igaz, az érdeklődők egy jelentős része a szomszéd falvakból vagy éppen az alig tíz kilométerre fekvő megyeszékhelyről érkezett.

Már ötször láttuk-hallottuk élőben Pétert – magyarázta egy nyugdíjas asszony, aki férjével a kellemes tavaszi napsütésben ráérősen várta a jó negyedórát késő pártvezért. – Nagyon bízunk benne, ha ő nem tudja legyőzni a Fideszt, akkor itt néhány éven beül olyan lesz, mint a kommunizmusban.

De annak is a rossz részében, Rákosi alatt – szólt közbe egy másik nyugdíjas férfi. – Nem értem a fideszeseket, pláne az ilyen vén szarokat, mint én:

a nyugdíjuk semmit sem ér, minden egyre drágább, itt a faluban is sokan szinte nyomorognak, de mégis minden ígéretét-hazugságát elhiszik Orbán Viktornak.

Szerintem sokan közülük annyira elfogultak, még akkor is rá szavaznának, ha elvenné a nyugdíjukat, hogy kampányra kell Zelenszkij ellen. Magyar Pétert pedig hazugnak tartják, noha ő mondja az igazat. Hallgassa csak! – intett a színpad felé, ahol a pártelnök éppen a kormánymédiát, illetve Gelencsért ostorozta.

Magyar beszéde a Tisza-országjárás sémáját követte, néhány helyi ügy felemlegetése után a párt programja és ígéretei következtek, melyek közül az uniós pénzek hazahozatala, a csatlakozás az Európai Ügyészséghez és a vagyonelszámoltatás kapták a legnagyobb tapsot.

Persze aktuális témák is szóba kerültek, a Tisza elnöke a kazincbarcikai időközi önkormányzati voksolással kapcsolatos fideszes triumfálást olyan olimpiai győzelemhez hasonlította, melyen az ellenfél nem indult el, az egyre inkább elszálló üzemanyagárak kapcsán pedig arról beszélt, hogy 2010 óta a kormány nagyjából 200 forintnyi plusz adóterhet rakott a benzinre és a gázolajra, azaz adócsökkentéssel rapid módon 50-100 forinttal csökkenteni lehetne az aktuális árakat.

Magyar Péter természetesen mindenkit elhívott a március 15-i tiszás rendszerváltó nemzeti menetre, ezzel kapcsolatban állította, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter megtiltotta a drónozást az eseményen, de ígérte, a „kaszinóminiszter” akarata ellenére is meg fogják mutatni a tömeget, s hogy mekkora a különbség az általa csak Végemenetként emlegetett Békemenettel szemben. Hatalmas sikert váltott ki hasonlata, mely szerint Magyarország a Döbrögik birodalma lett, ám mindenki tudja, ahol ők vannak, ott Ludas Matyik is akadnak, idehaza például már több, mint hárommilliónyian.

- Nem leszünk tökéletesek, bizonyosan hibázni is fogunk, viszont el fogjuk ismerni és megpróbáljuk majd kijavítani – mondta Magyar. – A kormánynak rengeteg adóssága van az emberek felé, mi ezt elkezdjük ledolgozni – ígérte, s a tapsból ítélve a hallgatóság hitt is neki.

Látod, erről beszéltem – fordult ismét az ekkor egy bottal egy eldobott zsebkendőt piszkáló kislányhoz a nagyapja. – Ha a bácsi nyer, jobb lesz a papának és a mamának.

És akkor neked is, kisangyalom, jut majd pénz csokira is – tette hozzá, mire a kislány ledobta a botot, s csatlakozott a tapsolókhoz.