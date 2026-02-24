Hiába tiltja a választási törvény, kórházakban gyűjtött aláírásokat a nógrádi fideszes képviselőjelölt

Becsó Zsolt nógrádi fideszes képviselőjelölt vasárnap, egy nappal az aláírásgyűjtés kezdete után a Facebookon posztolt arról, hogy Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere, valamint Farkas Attila, Pásztó polgármestere is őt támogatja – vette észre a 444.
A képek jól láthatóan kórházakban készültek, Becsó leírása szerint előbbi a Honvéd Kórházban, utóbbi a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban.
Pedig – mint arra a portál olvasója is felhívta a figyelmet – a 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról nevű jogszabály értelmében
„nem gyűjthető ajánlás egészségügyi szolgáltató helyiségében”, az ilyen ajánlás pedig érvénytelennek számít.