Hiába tiltja a választási törvény, kórházakban gyűjtött aláírásokat a nógrádi fideszes képviselőjelölt

2026-02-24 15:54:00 CET

A salgótarjáni polgármesterét a Honvéd Kórházban, a pásztói polgármesterét pedig a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban zsebelte be.

Becsó Zsolt nógrádi fideszes képviselőjelölt vasárnap, egy nappal az aláírásgyűjtés kezdete után a Facebookon posztolt arról, hogy Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere, valamint Farkas Attila, Pásztó polgármestere is őt támogatja – vette észre a 444.

A képek jól láthatóan kórházakban készültek, Becsó leírása szerint előbbi a Honvéd Kórházban, utóbbi a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban.

Pedig – mint arra a portál olvasója is felhívta a figyelmet – a 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról nevű jogszabály értelmében