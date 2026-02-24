Fidesz;kórházak;Becsó Zsolt;ajánlásgyűjtés;

Becsó Zsolt és Farkas Attila pásztói polgármester a Jahn Ferenc Kórházban február 22-én

Hiába tiltja a választási törvény, kórházakban gyűjtött aláírásokat a nógrádi fideszes képviselőjelölt

A salgótarjáni polgármesterét a Honvéd Kórházban, a pásztói polgármesterét pedig a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban zsebelte be.

Becsó Zsolt nógrádi fideszes képviselőjelölt vasárnap, egy nappal az aláírásgyűjtés kezdete után a Facebookon posztolt arról, hogy Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere, valamint Farkas Attila, Pásztó polgármestere is őt támogatja – vette észre a 444.

A képek jól láthatóan kórházakban készültek, Becsó leírása szerint előbbi a Honvéd Kórházban, utóbbi a Budapesti Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban.

Pedig – mint arra a portál olvasója is felhívta a figyelmet – a 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról nevű jogszabály értelmében

„nem gyűjthető ajánlás egészségügyi szolgáltató helyiségében”, az ilyen ajánlás pedig érvénytelennek számít.

