Népszava;mesterséges intelligencia;felolvasás;

Hallgassuk a Népszavát! – 2026. március 12.

A mesterséges intelligencia lehetőségeit kihasználva olvasóink meg is hallgathatják a napi lapszám vezető írásait. Mindössze két kattintás, és Szabolcs már olvassa is egymás után a kiválasztott cikkeket. Egy listán pontosan jelezzük a hangfájlban szereplő anyagok címét és kezdési idejét.

Érdemes kipróbálni! Rezgessük meg a Népszava hangját! Néhány perc „rádiózás”, és sok mindent megtudhat a napi aktuális politikai és egyéb témákról. Autóban ülve így biztos kényelmesebb olvasni, de lehet még számtalan szituáció, amikor nehéz a betűket bámulni.






A jelenleg is regnáló kormány az elmúlt 16 évben olyan magasra fejlesztette a politikai kampányában és egyben kommunikációs csatornáin a gyűlöletet, hogy az begyűrűzött már mindenhova. A boltokba, a munkahelyekre, a sportba és a közintézményekbe is.