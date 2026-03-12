Az EU-nak Ukrajnára kellene nyomást gyakorolnia

Az Orbán-kormány a héten két alkalommal is ülésezett. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett, hogy védett árat vezetnek be az üzemanyagokra, ez a magyar rendszámú autókra vonatkozik, de ebbe cégek és mezőgazdasági gépek is beleesnek. Az energiahelyzet kétszeresen is fenyegető: az iráni háborúból, a Hormuzi-szoros lezárásából adódó válság miatt, illetve Volodimir Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket, ami ebben a helyzetben kétszeresen is káros.Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik, tudott a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyar delegáció érkezéséről
A védett ár az ukrán elnök olajblokádjának következményeitől védi meg a magyarokat. Az Európai Bizottságnak nem azt kell kritizálnia, hogy a magyar fogyasztókra terjesztették ki ennek a hatályát, hanem Ukrajnára kellene nyomást gyakorolnia annak érdekében, hogy ne szegje meg a társulási szerződésből fakadó kötelezettségét.Irán most nem enged át hajókat a Hormuzi-szoroson az izraeli-amerikai támadás miatt, de ő maga is sokat veszít a lezárással