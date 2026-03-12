Szijjártó Péter szerint Volodimir Zelenszkij hazudik, tudott a Barátság kőolajvezetéket vizsgáló magyar delegáció érkezéséről

Ukrajna;Szijjártó Péter;Volodimir Zelenszkij;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-12 06:53:00 CET

A külügyminiszter közölte, ezt már kedden hivatalos diplomáciai jegyzékben jelezték az ukránoknak.

Az ukrán elnök hazudik – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.

A tárcavezető felidézte, Volodimir Zelenszkij állítja, nem tudott arról, hogy magyar delegáció érkezne Ukrajnába, mivel a magyar kormány nem egyeztette a látogatást az ukrán külügyminisztériummal. Szijjártó Péter szerint ugyanakkor

már kedden hivatalos diplomáciai jegyzékben jelezték az ukránoknak, hogy Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes vezetésével magyar küldöttség megy Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték állapotának kivizsgálása céljából, egyúttal találkozót kértek az ukrán energiaügyi minisztertől.

A helyzet ugyanis az – folytatta a külügyminiszter –, hogy az ukránok leblokkolták a Magyarországra irányuló kőolajszállítást egy olyan időszakban, amikor a tengeri kőolajszállítás minden idők legnagyobb bizonytalanságával néz szembe, a Barátság kőolajvezeték alternatívája pedig egyedül a tengeri útvonal. Az ukrán olajblokád tehát nem más, mint egy főbenjáró bűn Magyarországgal szemben – zárta bejegyzését a tárcavezető.

Szerdán a Népszava is beszámolt arról, hogy elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál „a magyar érdeket” határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a határátlépés előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Orbán-kormány, „ellentétben a Tisza Párttal”, abban hisz, hogy biztosítani kell az „olcsó keleti erőforrást”, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást. Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője ezt követően megjegyezte, a Barátság kőolajvezetékről szóló tárgyalásokra Ukrajnába érkezett magyar állampolgárok nem rendelkeznek delegáció státusszal, és nincsenek tervezett hivatalos találkozóik. „Tudjuk, hogy ma reggel egy csoport magyar állampolgár a schengeni övezet összes állampolgárára vonatkozó általános szabályok szerint vízummentességgel lépett be Ukrajna területére. Bármelyik személy turisztikai céllal pontosan így léphet be Ukrajnába a schengeni országokból” – közölte.