Gulyás Gergely szerint diplomáciai jegyzékben szóltak Ukrajnának, hogy megy a magyar tényfeltáró küldöttség

kormányinfó;

2026-03-12 10:10:00 CET

Annak érdekében, hogy a jó szándékunkat ennek ellenére bizonyítsuk, tényfeltáró küldöttség indult Ukrajnába, amit diplomáciai jegyzékben is jeleztek Ukrajnának. Ők személyesen is meggyőződhetnek arról, amiről nekik egyébként tudomásuk van. Ez egy objektív lehetőség Ukrajnának is, hogy bizonyítsa az állítását, illetve hogy a szakemberek meggyőződjenek arról, van-e a szállításnak technikai akadálya. Szerinte Volodimir Zelenszkij reakciója megmutatja, hogy amit a kormány mondott, megfelel a valóságnak.

Ukrajna nem számíthat Magyarország támogatására mindaddig, míg veszélyezteti az ország energiaellátását – szögezte le ismét, hozzátéve, ebben az esetben nem blokkolná, hogy a többi ország kötelezettségvállalásával megtörténjen a támogatás.