Turistának nyilvánította Ukrajna a Barátság kőolajvezetékhez érkező magyar küldöttséget

2026-03-11 16:47:00 CET

Így aligha lesz bármiféle tárgyalás.

A Barátság kőolajvezetékről szóló tárgyalásokra Ukrajnába érkezett magyar állampolgárok nem rendelkeznek delegáció státusszal, és nincsenek tervezett hivatalos találkozóik - idézte az RBC-Ukraine Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője kijelentését.

„Tudjuk, hogy ma reggel egy csoport magyar állampolgár a schengeni övezet összes állampolgárára vonatkozó általános szabályok szerint vízummentességgel lépett be Ukrajna területére. Bármelyik személy turisztikai céllal pontosan így léphet be Ukrajnába a schengeni országokból” - közölte az ukrán külügyi szóvivő, megjegyezve, a Czepek Gábor energiaügyi államtitkár vezette csoportnak nincs hivatalos státusza Ukrajna területén, és nincsenek tervezett hivatalos találkozóik sem, ezért „határozottan helytelen” delegációnak nevezni. Heorhij Tikhij hozzátette: – Más országok állampolgárai is tartózkodhatnak Ukrajna területén, ha tisztelettel bánnak Ukrajnával, és betartják a látogatás általános szabályait, beleértve a turisztikai célú látogatásokat is.

Előzőleg a Népszava is beszámolt arról, hogy elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál „a magyar érdeket” határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a határátlépés előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az Orbán-kormány, „ellentétben a Tisza Párttal”, abban hisz, hogy biztosítani kell az „olcsó keleti erőforrást”, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást. A több ellátottság nagyobb biztonságot jelent a magyar embereknek és a rezsivédelemnek is - indokolt. Az államtitkár megjegyezte, a küldöttség célja, hogy érdemi párbeszédet folytasson a tárgyalóasztalnál nemcsak a kijevi kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az „egyedüli megoldás” az európai krízisre a keleti források újranyitása. Az ukrán külügyi szóvivő mostani nyilatkozata alapján azonban úgy tűnik, aligha lesz ebből bármi.