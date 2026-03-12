Gulyás Gergely: Sem Orbán Viktort, sem az országot fenyegetni nem lehet

kormányinfó;

2026-03-12 10:12:00 CET

Elítélik a Magyarországot és a magyar miniszterelnököt érő durva fenyegetéseket – jelentette ki a Gulyás Gergely. Hozzátette, sem Orbán Viktort, sem az országot, sem a kormányfő családját fenyegetni nem lehet. Szintén elítélik, hogy Ukrajna Oroszország területén a Török Áramlat földgázvezetések támadja, ami ugyancsak veszélyezteti a magyar és az európai ellátást.

Innen is felhívják a háborúban részt vevő feleket, hogy ne veszélyeztessék az energia-infrastruktúrát.