Gulyás Gergely: A világ bármelyik országában felkeltette volna a hatóságok figyelmét egy ilyen szállítmány

kormányinfó;

2026-03-12 10:21:00 CET

A 444 arról is faggatja Gulyás Gergelyt, hogy Lázár János világos összefüggést teremtett a Barátság kőolajvezeték leállása, illetve az ukrán pénzszállítók lekapcsolása között. – A világ bármelyik országában felkeltette volna a hatóságok figyelmét egy olyan szállítmány, amelyben csak a készpénz értéke az arany nélkül több, mint amennyit a legnagyobb magyar bank egy év alatt devizában szállít – felelte a Miniszterelnökséget vezető miniszter.