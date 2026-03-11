Európai Bizottság;Ukrajna;ukrán pénzszállítók;

Az Ukrán Nemzeti Bank levelet írt az Európai Bizottságnak a Magyarországon lefoglalt pénzről és aranyról

Vizsgálódik a testület.

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) levelet írt az Európai Bizottságnak a magyar hatóságok által lerohant ukrán pénzszállítók ügyéről, valamint a pénzeszközök és értéktárgyak lefoglalásának körülményeivel kapcsolatban - számolt be az Interfax-Ukraine.

Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivő-helyettese szerdán Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján megerősítette ezt. –Megerősíthetem, hogy kaptunk egy ilyen levelet. Jelenleg a levélben felvetett kérdéseket vizsgáljuk. Ennyi a mai napra a mondanivalónk – fogalmazott.

Mint ismert, a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai 2026. március 5-én csütörtökön csaptak le egy két járműből álló ukrán konvojra, amely 35 millió euró, 40 millió dollár és 9 darab, egyenként egykilós aranytömböt szállított a magyar rendőrségi útvonalengedély alapján Ausztriából Ukrajna felé a bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében Magyarországon át. A szállítmány összértéke forintba átszámolva mintegy 27 milliárd. Bár a NAV az ügyben pénzmosás gyanújával indított eljárást, a pénzszállítókat, az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottait csak tanúként hallgatták ki, majd kiutasították őket az országból. A pénzt azonban a magyar hatóságok nem adták vissza és egy azóta kiadott kormányrendelet értelmében még legalább két hónapig nem is fogják.

Nincsenek uralkodói ambíciói, világi demokráciát szeretne az iszlám forradalom által megdöntött utolsó sah fia – nyilatkozta lapunknak Reza Pahlavi iráni trónörökös. Hálás Donald Trumpnak, szerinte az amerikai elnök egy szörnyeteggel végzett. Interjú.