Az Ukrán Nemzeti Bank levelet írt az Európai Bizottságnak a Magyarországon lefoglalt pénzről és aranyról

Európai Bizottság;Ukrajna;ukrán pénzszállítók;

2026-03-11 18:17:00 CET

Vizsgálódik a testület.

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) levelet írt az Európai Bizottságnak a magyar hatóságok által lerohant ukrán pénzszállítók ügyéről, valamint a pénzeszközök és értéktárgyak lefoglalásának körülményeivel kapcsolatban - számolt be az Interfax-Ukraine.

Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivő-helyettese szerdán Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján megerősítette ezt. –Megerősíthetem, hogy kaptunk egy ilyen levelet. Jelenleg a levélben felvetett kérdéseket vizsgáljuk. Ennyi a mai napra a mondanivalónk – fogalmazott.

Mint ismert, a Terrorelhárítási Központ (TEK) kommandósai 2026. március 5-én csütörtökön csaptak le egy két járműből álló ukrán konvojra, amely 35 millió euró, 40 millió dollár és 9 darab, egyenként egykilós aranytömböt szállított a magyar rendőrségi útvonalengedély alapján Ausztriából Ukrajna felé a bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében Magyarországon át. A szállítmány összértéke forintba átszámolva mintegy 27 milliárd. Bár a NAV az ügyben pénzmosás gyanújával indított eljárást, a pénzszállítókat, az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottait csak tanúként hallgatták ki, majd kiutasították őket az országból. A pénzt azonban a magyar hatóságok nem adták vissza és egy azóta kiadott kormányrendelet értelmében még legalább két hónapig nem is fogják.