A pénzt és az aranyat nem, de a két járművet visszaadja a NAV az ukránoknak

Ukrajna;NAV;ukrán pénzszállítók;

2026-03-11 14:22:00 CET

Az autók az ukrán állami takarékbank, az Oscsadbank jogi képviselője szerint jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában.

Csütörtök reggel visszaadja az Oscsadbanktól lefoglalt páncélozott járműveket a NAV – írja a Telex az ukrán pénzszállító ügyében érintett takarékbank jogi képviselőjének közlése alapján.

Horváth Lóránt tájékoztatása szerint a nyomozóhatóság azt is közölte velük, hogy

„a gépjárművek nem voltak lefoglalva, így sem a lefoglalásról sem annak megszüntetéséről határozat nem született”.

Horváth szerint a március 9-én megjelent kormányrendeletig, azaz több mint négy napig „a különösen jelentős értékű, külföldi állami szervezet tulajdonát képező pénzeszközök és a páncélozott járművek hatósági határozat, így jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában”.

Mint megírtuk, múlt csütörtökön a TEK lerohant és elfogott hét olyan ukrán állampolgárt, akik két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajna felé. A történtekről először Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter adott tájékoztatást, közlése szerint a magyar hatóságok gyakorlatilag túszul ejtették az ukránokat, akik az állami takarékbank, az Oscsadbank alkalmazottai voltak.

A NAV közleménye szerint az előállítottak közt volt az ukrán titkosszolgálat, az SZBU egyik korábbi tábornoka is, az ukránok pedig csak az idén több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranyat szállítottak Magyarország területén Ukrajnába. A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem sokkal később arról számolt be, hogy az elfogott ukránokat kiutasították az országból, ami már csak azért is furcsa, mert ha a pénzszállítók valóban pénzmosási gyanúba kerültek volna – miként az a hivatalos magyar állításban szerepel – úgy ezt nem tehették volna meg. A pénzt ugyanakkor azóta sem adták vissza.