Ez nem turizmus

kormányinfó;

2026-03-12 10:31:00 CET

Magyarország diplomáciai jegyzéket küldött az ukrán energiaügyi minisztériumnak a magyar küldöttségről – ha erről az ukrán elnök nem értesült, vagy nem jól működik valami, vagy hazudik – vélte Gulyás Gergely. A kijevi külügyminisztérium állítására úgy reagált, a küldöttség utazása legkevésbé tekinthető turizmusnak, ez a jó szándék jele. Mindenki tudja az értékelni, ha a delegációt nem engedik oda a vezetékhez – közölte, megjegyezve, ők egyébként is tudják, hogy nincs akadálya a vezeték újraindításának.