Gulyás Gergely szerint a Békemenetnek is nagy jelentősége lesz

A kormánypárti TV2 azt kérdezi, hogy meddig bírja Magyarország, ha Ukrajna tovább folytatja azt amit a riporter zsarolásnak nevez. A miniszter azt reméli, hogy bármeddig, de ha fennmarad a mostani helyzet, akkor az Adria-kőolajvezetéket is igénybe kell venni és drágább lesz a szállítás.
Arról, hogy Magyar Péter egy Fidesz által elkövetett választási csalás lehetőségére utalt, Gulyás Gergely azt mondta, a vádaknak nincs értelme, azok beszélnek erről, akik vereségre készülnek.Magyar Péter szerint a Fidesz vezetése már látja, hogy összehangolt csalások és orosz beavatkozás nélkül nem nyerhetik meg a választást
A Békemenetnek is nagy jelentősége lesz, a háború és béke kérdése ugyanis aktuális, a háborúba való belesodródás veszélye áll fenn, Magyarország erre nemet mond.Jogi védelem alá helyezték a Békemenetet, a szervezők soha nem látott tömegre készülnek március 15-én