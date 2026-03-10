Magyar Péter szerint a Fidesz vezetése már látja, hogy összehangolt csalások és orosz beavatkozás nélkül nem nyerhetik meg a választást

Fidesz;március 15.;parlamenti választás;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-03-10 11:21:00 CET

Március 15-én a Nemzeti Menetet a Holdról és Moszkvából is lehet majd látni – véli a Tisza Párt elnöke.

„33 nappal a választások előtt, mára elérkeztünk a politikai hangulat teljes megbillenéshez. A magyar vidék egyértelműen fellázadt Orbánék korrupt és dilettáns kormánya ellen” – írja Magyar Péter a Facebook-oldalán. A Tisza Párt elnöke hozzáteszi, március 15-én a Nemzeti Menetet „a Holdról és Moszkvából is lehet majd látni”.

Magyar Péter szerint kiderült, hogy a kormányzati döntéseket is a Tisza diktálja, ugyanis a „leköszönő és vergődő” kormány elfogadta és végrehajtotta, amire egy hete felszólította őket, és csökkentette az üzemanyagokat terhelő jövedéki adót.

„A Fidesz vezetése már pontosan látja, hogy ezt a választást összehangolt csalások és orosz beavatkozás nélkül nem nyerhetik meg. Vidéken a legkisebb településen is árad a Tisza” – véli Magyar Péter, aki szerint Orbánéknak ezért marad az uszítás, a fenyegetőzés és „a dedós hazudozás aranyrudakról és külső finanszírozásról”.

„Miközben a valóságban a Tisza az egyetlen olyan párt, amely semmilyen állami vagy külföldi finaszírozást nem kap. Minket majd 50 ezer honfitársunk támogat legálisan és nekünk van a legerősebb és legszervezettebb önkéntes közösségünk is” – írja az ellenzéki pártvezető.