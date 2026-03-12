Gulyás Gergely szerint ennek a Békemenetnek nagy jelentősége lesz

kormányinfó;

A kormánypárti TV2 azt kérdezte, hogy meddig bírja Magyarország, ha Ukrajna tovább folytatja azt amit a riporter zsarolásnak nevez. A miniszter azt reméli, hogy bármeddig, de ha fennmarad a mostani helyzet, akkor az Adria-kőolajvezetéket is igénybe kell venni és drágább lesz a szállítás.

Arról, hogy Magyar Péter egy Fidesz által elkövetett választási csalás lehetőségére utalt, Gulyás Gergely azt mondta, a vádaknak nincs értelme, azok beszélnek erről, akik vereségre készülnek.

A Békemenetnek is nagy jelentősége lesz, a háború és béke kérdése ugyanis aktuális, a háborúba való belesodródás veszélye áll fenn, Magyarország erre nemet mond.