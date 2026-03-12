Ukrán pénzszállítók? Azt vizsgálják, lehet-e konkrét gyanúsítást megfogalmazni

kormányinfó;

2026-03-12 11:06:00 CET

Az ukrán pénzszállító autóval kapcsolatban mi a konkrét gyanú, amiért eljárás indult? Gulyás elmondta, gyanúsítás a konkrét ügyben nem történt. Ebben a szállítmányban olyan mennyiségű deviza volt, ami mértékét tekintve egyedülálló, emellett jelentős mennyiségű arany is, ráadásul az ukrán belföldi titkosszolgálathoz kötődő segítséggel. Ezért van folyamatban vizsgálat, ha az derül ki, hogy nem lehet konkrét gyanúsítást megfogalmazni, a lefoglalást mellőzni kell.