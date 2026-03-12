Gulyás Gergely szerint a Védelmi Tanács foglalkozik a kamuvideóban elhangzó fenyegetéssel

kormányinfó;

2026-03-12 11:14:00 CET

A kormánypárti Magyar Nemzetnek Gulyás Gergely elmondta, semmi akadálya annak, hogy bárki a saját gyűlésén drónokat reptessen. Ez azzal kapcsolatban hangzott el, hogy Magyar Péter szerint a Tisza Párt esetében ezt akadályozni próbálják.

Az Orbán-kormány mindenkit biztat a nemzeti petíció kitöltésére, mert Magyarország számára energetikai kulcskérdésről van szó, emellett ki kell állni - közölte a tárcavezető.

A miniszter szerint a Védelmi Tanács minden lehetséges eszközt megvizsgál az Orbán Viktort és családját állítólag megfenyegető ukrán expolitikus kijelentései miatt.

Kizárólag politikai oka van a Barátság kőolajvezeték leállításának, a kormány addig nem fog Ukrajnát támogató intézkedéseket elfogadni, amíg újra nem indítják - ismételte meg Gulyás Gergely.