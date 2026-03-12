Gulyás Gergely szerint a Védelmi Tanács foglalkozik a kamuvideóban elhangzó fenyegetéssel

A kormánypárti Magyar Nemzetnek Gulyás Gergely elmondta, semmi akadálya annak, hogy bárki a saját gyűlésén drónokat reptessen. Ez azzal kapcsolatban hangzott el, hogy Magyar Péter szerint a Tisza Párt esetében ezt akadályozni próbálják.Magyar Péter: A kormány meg akarja tiltani, hogy drónfelvételeken lássák a legnagyobb magyar tömegrendezvényt, de a drónjaink fel fognak szállni
Az Orbán-kormány mindenkit biztat a nemzeti petíció kitöltésére, mert Magyarország számára energetikai kulcskérdésről van szó, emellett ki kell állni - közölte a tárcavezető.
A miniszter szerint a Védelmi Tanács minden lehetséges eszközt megvizsgál az Orbán Viktort és családját állítólag megfenyegető ukrán expolitikus kijelentései miatt.Orosz portálok kezdték el terjeszteni azt az ukrán fenyegetésről készült kamuvideót, amelyik miatt Orbán Viktor gyorsan a lányait hívta
Kizárólag politikai oka van a Barátság kőolajvezeték leállításának, a kormány addig nem fog Ukrajnát támogató intézkedéseket elfogadni, amíg újra nem indítják - ismételte meg Gulyás Gergely.