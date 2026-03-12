Az Európai Bizottság is támogatta, hogy tényfeltáró küldöttség menjen Ukrajnába

kormányinfó;

2026-03-12 11:17:00 CET

Ezt Gulyás Gergely a Magyar Hírlap kérdésére mondta. Közölte, a nyilatkozatok alapján a brüsszeli testület nem akar szembemenni a jogi helyzettel. Hozzátette, felmerült, hogy a küldöttségben szlovák szakemberek is részt vegyenek. Beszélt arról is, hogy az európai üzemanyagárak robbanásszerűen nőnek, a magyar lépés pedig az inflációt is féken tartja, ezért is fontos a bevezetett védett ár. Az intézkedések meghozatalakor a Mollal is tárgyaltak.