Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál „a magyar érdeket” határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon – közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője szerdán a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen.
Czepek Gábor a határátlépés előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt: a magyar kormány, ellentétben a Tisza Párttal, abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást. A több ellátottság nagyobb biztonságot jelent a magyar embereknek és a rezsivédelemnek is – tette hozzá.
Az államtitkár megjegyezte, a küldöttség célja, hogy érdemi párbeszédet folytasson a tárgyalóasztalnál nemcsak a kijevi energetikai kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az egyedüli megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása.Tényfeltáró küldöttséget hozott létre az Orbán-kormány, amely Ukrajnában akarja vizsgálni a Barátság kőolajvezeték állapotát
Mint arról beszámoltunk, tényfeltáró küldöttséget hozott létre az Orbán-kormány, amely Ukrajnában akarja vizsgálni a Barátság kőolajvezeték állapotát annak ellenére, hogy eddig azt állították, a vezetéknek semmi baja, és az ukrán kabinet kizárólag politikai okokból nem indítja újra. Orbán Viktor korábban egy videóban is kijelentette, hogy a rendelkezésére álló műholdfelvételek és információk alapján a Barátság kőolajvezeték működhetne. A tényfeltáró küldöttséget az energiaügyi miniszter helyettese, Czepek Gábor vezeti. A kormányfő felkérte a Molt, hogy delegáljon tagot, a további tagok személyéről a miniszterhelyettes dönt.Ukrán energiaügyi miniszter: Kívülről nem látható, belső sérülések miatt nem tud üzemelni a Barátság kőolajvezeték„Orbán Viktor a föld alá lát?” – Volodimir Zelenszkij kimondta, nem akarja helyreállítani a kőolajszállítást a Barátságon Magyarország és Szlovákia felé