Kinyílt bicska a zsebben, avagy elégedett háttérharcos nyugdíjasok Orbán Viktor vecsési gyűlésén – Videó!

Előzetes regisztrációnk elutasítása ellenére és az eddigi gyakorlattal szemben szerdán beengedték a nem fideszes média egy részét is Orbán Viktor aktivistáknak tartott gyűlésére. 

A miniszterelnököt nem lehetett kérdezni és a gyűlésre érkezők sem voltak túl közlékenyek. Aki mégis, azt Orbán Viktor egy nyilvánvaló ígéretszegésével sem lehetett megingatni.  

Fekete Norbert videója.

