Videó;politika;Fidesz;Orbán Viktor;választási kampány;fórum;Vecsés;

2026-03-12 14:00:00 CET

Kinyílt bicska a zsebben, avagy elégedett háttérharcos nyugdíjasok Orbán Viktor vecsési gyűlésén – Videó!

Előzetes regisztrációnk elutasítása ellenére és az eddigi gyakorlattal szemben szerdán beengedték a nem fideszes média egy részét is Orbán Viktor aktivistáknak tartott gyűlésére.