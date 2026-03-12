Zenés tüntetést tartanak a Turbina bezáratása miatt a Városháza Parkban pénteken

tüntetés;zene;Horváth László;kábítószer-kereskedelem;drograzzia;Turbina Kulturális Központ;

2026-03-12 14:57:00 CET

A létesítmény már a nyolcadik, amit az Orbán-kormány az elmúlt hónapokban kábítószer-kereskedelem helyszíne címén bezárat.

FREE TURBINA! - Zenés tüntetés a szabad kultúráért címmel tart demonstrációt a Turbina Kulturális Központ, miután március 4-én a hatóságok egy hónapra bezáratták az intézményt.

Az erről szóló Facebook-esemény leírásában felidézik, a bezáratás egyszerű bemondásra hivatkozva történt, „valaki azt állította valahol, hogy itt vásárolt tiltott szert - miközben a rendőrség sosem azonosított nálunk jogsértő cselekményt, és mindig szabálykövetően csináltuk a kultúrát széles rétegeknek.”

Mint közölték, „nem csak több mint száz munkavállalónk és segítőnk alól húzták ki a talajt egyik napról a másikra, de ezreket fosztottak meg attól, hogy nálunk táncoljanak, társasjátékozzanak, vegyenek részt koncerteken, workshopokon, tudományos szimpóziumokon, kerekasztal-beszélgetéseken, filmvetítéseken, önfejlesztő- és kreatív programokon, dalszerző műhelyeken.” Úgy folytatták, közösségi terek bezárásával nem lehet valódi problémákat orvosolni, ellenben nagyon gyorsan lehet vele egy város kulturális szövetét rombolni. Ezért a kiállás arról szól, hogy ez ne történhessen meg.

A demonstráció fellépőiről későbbre ígértek részleteket. Mint jelezték, mindenkit várnak, akinek számít a szabad kultúra, egyúttal adománygyűjtést is indítottak a fennmaradásuk érdekében.

Az Orbán-kormány tavaly Horváth László drogügyi kormánybiztos vezényletével intenzív kábítószerellenes intézkedéssorozatba kezdett, amely leginkább abban nyilvánul meg, hogy nem kellőképpen kormánypárti zenészek, illetve szórakozóhelyek hatósági vegzálásába kezdtek. Decemberben, majd januárban egy kiegészítéssel törvényt hoztak arról, hogy bezárathatják azokat a helyeket, ahol a hatóságok szerint kábítószer-kereskedelem történt, s azóta nyolc zenés szórakozóhelyet zárattak be erre hivatkozva. A Turbina előtt például az Arzenál nevű szórakozóhelyre csaptak le.