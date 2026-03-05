Perre készül a bezárt Turbina, a rendezvényeit tüntetésként tartaná meg

kampány;bíróság;per;Józsefváros;drograzzia;bezáratás;Turbina Kulturális Központ;

2026-03-05 12:23:00 CET

A szórakozóhely állítja, biztonsági kameráik rögzítették az esetet, hogy a fedett akció után a rendőr igazolja magát a biztonsági őröknek, és tájékoztatja őket arról, hogy példamutató az üzemelésük.

A Turbina az előírások szerint járt el minden esetben, a biztonsági szolgálat a vendégek zsebeit, és táskáit mindig átvizsgálta, valamint meg is motozta őket – közölte a Telex After rovatával Papp László. A VIII. kerületi Turbina Kulturális Központ alapító-tulajdonosa arra reagált, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán több közleményben is azt állította, hogy azért zárják be a klubot, mert ott hónapokon keresztül zajlott a kábítószer-kereskedelem és a drogfogyasztás.

Papp Lászlószerint erről nem értesítették őket, hogy a Turbinában kábítószer-kereskedelem zajlott, és ha ilyen jellegű tevékenységet észlelne náluk a biztonsági szolgálat, azonnal fel is lépne ellene. Azzal kapcsolatban, hogy a BRFK már-már mulatságosnak nevezte a klub állítását arról, hogy egy fedett akció után a művelet vezetője felfedte magát és megdicsérte a hely dolgozóit, azt mondta. – Biztonsági kameránk rögzítette, hogy a rendőr igazolja magát a biztonsági őröknek, és tájékoztatja őket arról, hogy példás az üzemelésünk – szögezte le a tulajdonos.

Papp László szerint a razziák, a klubok bezárása a parlamenti választási kampány része. – A rendőrséget arra használják, hogy azt a látszatot keltsék, hogy itt hatalmas bűnhálózatokat lepleznek le. Természetesen mi minden jogi eszközt megragadunk, ha kell, bepereljük a magyar államot és a Budapesti Rendőr-főkapitányságot – szögezte le, kifejtve, hogy több mint száz dolgozó életét nehezíti meg a hely ideiglenes bezárása.

A túlélésért elindítottak egy gyűjtést, az első nap egymillió forint gyűlt össze támogatóiktól. Azt még nem tudják, hogy mi lesz a bezárás miatt elhalasztott rendezvények sorsa, de Papp László szerint elképzelhető, hogy tüntetés formájában tartják majd meg őket.