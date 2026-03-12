Tóka Gábor: Büntetni kéne a közvélemény-kutatókat

választások;Népszava-est;Tóka Gábor;

2026-03-12 19:55:00 CET

Hat-hét százalék lehet a Tisza tényleges vezetése a pártversenyben – jelentette ki Tóka Gábor politikatudós a csütörtöki Népszava-esten.

A beszélgetésen – amelyet Simon Zoltán, lapunk Szép Szó mellékletének szerkesztője moderált – Tóka azt mondta: a nem kormánypárti kutatóintézetek szerinte nem szándékosan, de túlmérik Magyar Péter pártját.

A Vox Populi blog szerzője ennek kapcsán hozzátette: a Tisza szavazói 2024 ősze óta sokkal közlékenyebbek, és szívesebben beszélnek politikáról, mint a fideszesek.

„A Minerva Intézet csinált korábban egy mérést arról, hogy ha családi beszélgetéseken szóba kerül a politika, bekapcsolódik-e az adott illető. A tiszások 80 százalék felett válaszolták azt, hogy igen, míg a fideszeseknek csupán nagyjából 50 százaléka”

– fejtegette. A szakértő saját számításai szerint a Fidesz valójában 40-41 százalékon állhat, ami kritikus érték: ha valóban így van, a választási rendszer „sajátosságai” és a szélsőjobboldali Mi Hazánk parlamentbe kerülése még keresztülhúzhatja a Tisza kormányzási ambícióit.

„Nem számítok arra, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a DK a parlamenti küszöb közelébe kerülne”

– fogalmazott Tóka, aki szerint ráadásul nem bizonyítható annak valóságtartalma sem, hogy ha ezek a pártok visszalépnének a választástól, akkor a szavazóik otthon maradnának. „Ugyanakkor, ha szavazóiknak csupán 30 százaléka a Tiszát támogatná, az 5-10 választókörzetet is eldönthet.

Az indulásukkal így jelenleg a Fidesz kezébe helyezhetnek nagyon szoros egyéni mandátumokat”

– jegyezte meg.

Tóka rendszeresen átlagolja a közvélemény-kutató cégek friss adatait, de mint kiderült, ennek már nem sok értelmét látja. A kormánypárti kutatók és a kormány-függetlenek ugyanis jó ideje két külön univerzumot alkotnak.

„Én három független intézet számaiba látok bele. Higgyék el, ők azt teszik ki, amit mérnek. Sőt összetörik kezüket-lábukat, hogy a cégük reputációja ne sérüljön. De nem mindenki ilyen, a nem kormánypártiak között is vannak propagandaintézetek”

– jegyezte meg.

Büntetni kéne a közvélemény-kutatókat – fogalmazott Tóka Gábor – azért, mert ennyiféle számsort tesznek közzé egy mérésben. „Jobb lenne, ha megmondanák, melyiket tartják a tényleges szavazataránynak” – hangsúlyozta a szakértő, hozzátéve: ezzel nem a kormánybarát Nézőpont Intézetet dicséri, amely rendszerint „a legvalószínűbb listás eredményt” publikálja, hiszen annak forrásáról sem tudunk sokat.