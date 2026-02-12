Horn Gábor: Három tényező miatt még nem borítékolható a Tisza győzelme

Fidesz;közvélemény-kutatás;Republikon Intézet;Horn Gábor;Népszava-est;Tisza Párt;

2026-02-12 20:45:00 CET

A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke úgy gondolja, hogy valójában a kormánypárti kutatók is ugyanazokat az eredményeket mérik, mint a független kutatók. Szerinte erre az a bizonyíték, hogy Orbán Viktor átvette saját kampányának vezetését.

Túlértékeltté váltak a közvélemény-kutatások, amelyek csupán pillanatfelvételek és nem a választások végeredményének megjósolására szolgálnak – véli Horn Gábor politikai elemző, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki csütörtök este a Népszava-est vendége volt.

A Republikon Intézetnél a Tisza Párt 5 százalékkal vezet a teljes népességben és 9-cel a biztos pártválasztók között. Horn a közvélemény-kutatókat érő, minden oldalról érkező vádak kapcsán azt mondta, nem látja, miért lenne érdeke egy független kutatónak valótlan számokat nyilvánosságra hozni. Ugyanakkor szerinte valóban vannak olyan új, semmilyen szakmai múlttal nem rendelkező szereplők a piacon, akiknek a tevékenysége propagandacélokat szolgál.

Horn Gábor szerint három tényező miatt még nem borítékolható a Tisza győzelme:

az egyik ilyen a Fidesz forrás és erőfölénye, amivel a nyilvánosságban rendelkeznek, és amit jól mutatnak az országot elárasztó propaganda-plakátok.

Választási csalásnak tartja, hogy a kormány 100 milliárdokból terjeszt hazugságokat. Ugyanakkor ezt ellensúlyozhatja, hogy a Tisza körül olyan önkénteshálózatot, civil aktivitást és lendületet lát, amekkorát utoljára 1990-ben látott. Ha valóban 55 ezer aktivistából áll a Tisza apparátusa, az többet érhet, mint a sok fizetett alkalmazott.

Szerinte a másik kiszámíthatatlan tényező,

hogy nem tudni, milyen hatással lesz az emberekre a jóléti intézkedéseknek álcázott „szavazatvásárlás”, ami most a napokban, „véletlenül” több részletben elutalt 13-14. havi nyugdíjakban jelenik meg.

Ennek kapcsán azt is elmondta, a három- és kétgyermekes anyák adómentességénél nagyobb felelőtlenséget és cinizmust elképzelni sem tud – míg a milliós bevételű családoknál ez nagy összeget jelent, a minimálbéreseknél csupán pár tízezer forintot, így amellett, hogy igazságtalan, hatalmas visszaélésekre ad lehetőséget.

A harmadik nehezen megjósolható tényező szerinte

Orbán Viktor világpolitikai helyzetéhez kapcsolódik.

Horn Gábor úgy véli, ilyen ismert politikai szereplője még nem volt Magyarországnak, Orbán külföldön ismertebbé vált, mint Puskás Ferenc. Mivel a populista „szélsőjobbos” világ jelképévé vált, sokan érdekeltek abban, hogy elkerüljék a bukását. Úgy gondolja, hogy ez Trumpnak is fontos, de Putyin és Kína számára egyenesen létkérdés – az Európai Unióba áramló kínai beruházások 41 százaléka Magyarországon van.

- Nincs annál nagyobb probléma, amikor egy főszereplő egyben rendező is akar lenni, mert nem látja magát kívülről. A töméntelen hiba, amit látunk, részben abból következik, hogy Orbán ezt a kampányt maga irányítja, ő a kampányfőnök

– mondta. Arról is beszélt, hogy a Fidesz által létrehozott centralizált rendszer működésképtelen, éppen ezért meg fog bukni, már csak az a kérdés, hogy mikor. Horn Gábor úgy gondolja, a Tisza ezzel szemben egy „másik, működőképes Magyarország” ígéretével kampányol és jó ütemérzékkel átvette a napirend irányítását. Emellett Magyar Péter belátta, hogy nem érthet mindenhez és olyanokkal vette körül magát, akik bizonyos választói csoportoknak üzennek.

Ruszin-Szendi Romulusz például a katonáknak, Bódis Kriszta a szociális érzékenyeknek, liberálisoknak lehet szimpatikus. Horn nem tart attól, hogy Magyar Péter majd az Orbánéhoz hasonló rendszert hozna létre, mert abba szerinte nagyon hamar belebukna. A politikai elemző kevés esélyt lát arra, hogy a Tisza kétharmadot szerezzen az áprilisi választásokon. Három- legfeljebb négypárti parlamentre számít – a Mi Hazánk szélsőjobboldali szavazóbázisa stabil, emellett a Kétfarkú Kutyapárt bekerülési esélyeit magasabbnak látja a DK-énál.

A Tisza esetleges győzelme esetén szerinte a NER állami megrendelések híján három hónap alatt összeomlik, még akkor is, ha senki nem kerül börtönbe a szereplők közül.

És bár Magyar Péteréknek nagyon nehéz dolguk lesz a rossz gazdasági helyzet miatt, sok olyan intézkedést lehet hozni, amik javíthatják az emberek közérzetét. Például Horn szerint semmibe nem kerül visszaadni a tanároknak a szabad tankönyvválasztás lehetőségét, vagy visszaadni az önkormányzatok jogainak egy részét.

A mindenkit foglalkoztató szexvideó-ügy kapcsán azt mondta, szerinte a magyar társadalom ezekre a magánéleti ügyekre nem annyira fogékony. Ezt mutatja például Borkai Zsolt esete, akit megválasztottak az elhíresült videó nyilvánosságra kerülése után. Úgy véli, az okozhat kárt a Tiszának, ha a választásokig erről fognak beszélni az emberek a fontosabb ügyek helyett.