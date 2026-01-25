Iványi Gábor: Kevés a szó arra, mekkora bűn, ami ebben az országban történik – Videó

politika;Magyarország;jótékonyság;Iványi Gábor;Népszava-est;

Egy népet nem lehet az akarata ellenére kormányozni. A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze a Népszava-estek első 2026-os rendezvényének a vendége volt.

Meghatódva idézte fel az elhíresült javítóintézetben tett látogatását az Orbán-rezsim üldözöttjeként ismert Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze a Népszava-estek első 2026-os rendezvényén.

Iványi Gábor ezen kívül beszélt még egyháza hatósági hadjáratról, Kocsis Mátéról és Maruzsa Zoltánról, ördögi intelligenciájáról és a hidegben csúcsra járatott fűtött utcáról. Egy népet nem lehet az akarata ellenére kormányozni – jelentette ki, hozzáfűzve, kevés a szó arra, mekkora bűn, ami ebben az országban történik, nem mellesleg bűn az is, ha valaki tudja, mi a jó, de nem csinálja.