Czepek Gábor: Már az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van

Ukrajna;energiabiztonság;Barátság kőolajvezeték;

2026-03-12 21:48:00 CET

Az államtitkár nagyon várja az ukránok válaszát.

Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben; tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről - közölte Czepek Gábor, a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve esti Facebook-videójában a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, ezenkívül volt egy nagyon hasznos tárgyalás az Európai Bizottság képviselőivel.

„Mint ismert, ma Brüsszelben a szóvivő egyértelművé tette, hogy az Európai Bizottság is Kijevtől egy tényfeltáró bizottság létrehozását kéri és követeli, úgyhogy most már nemcsak Magyarország, nemcsak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van. Várjuk Kijev válaszát, holnap is itt leszünk” - zárul a videó.