Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria döntését, ezután is lehet fideszes propagandát terjeszteni a Kossuth Rádió Facebook-oldalán

2026-03-13 17:19:00 CET

Az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. nyújtott be alkotmányjogi panaszt.

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Kúriának a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapot (MTVA) és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-t elmarasztaló végzését – derül ki az Alkotmánybíróság erről szóló pénteki határozatából.

Mint ismert, a Tisza Párt február 23-án terjesztett elő kifogást az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ellen, mondván, megsértették a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségről és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásról szóló alapelveit azáltal, hogy a Kossuth Rádió Facebook-oldalán február 21-től a jelölő szervezetek közül túlnyomórészt a Fidesz-KDNP esetében számoltak be eseményekről vagy megszólalásokról.

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a kifogást elutasította, arra hivatkozva, hogy egyetlen napnak a kifogásban szereplő beidézett tartalmai önmagukban nem alkalmasak az esélyegyenlőség követelménye megtartásának elbírálására.

Egyúttal megállapította, hogy a kérelmező nem nevezett meg olyan konkrét tartalmat, amelynek közzététele indokolt lett volna.

A felülvizsgálati eljárásban a Kúria azonban arra a megállapításra jutott, hogy az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. megsértette a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségre vonatkozó alapelvét, és eltiltotta őket a további jogsértéstől.

Az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. ezután alkotmányjogi panaszukban a sajtószabadsághoz, a tisztességes bírósági eljáráshoz és a jogorvoslathoz való jog sérelmére hivatkozott, mivel a Kúria a felülvizsgálati kérelemmel nem érintett részekben az NVB határozatának alapját képező megállításait eldőlt kérdésként kezelte, és így érdemi vizsgálat tárgyává nem tette. Álláspontjuk szerint a Kúria döntése sérti a jogállamiság, a jogbiztonság, az előreláthatóság követelményét.

A Kúria végzésében maga is egyértelműen rögzítette, hogy a Kossuth Rádió Facebook-oldala nem minősül médiaszolgáltatásnak,

így a médiaszolgáltatásokra vonatkozó törvényi szabályokhoz kapcsolódó követelményeket sem tartotta az adott ügyre vonatkoztathatónak. Ennek ellenére a legfelsőbb magyar bírói fórum olyan követelményrendszert alkalmazott az indítványozóval szemben, amelynek tartalma lényegében megfelel a médiaszolgáltatókra vonatkozó törvénybeli kiegyensúlyozottsági szabályokból levezetett elvárásoknak. A választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségi alapelvét tartalmilag lényegében azonosította az médiaszolgáltatókra vonatkozó törvény kiegyensúlyozottsági követelményével, miközben a médiaszolgáltatásokra kidolgozott joggyakorlat egyes elemeitől kielégítő indokolás nélkül eltekintett – indokolta határozatát az Alkotmánybíróság, amely szerint a Kúria döntése alkotmánysértő, ezért megsemmisíti azt.

A tájékoztatás szerint az ügy előadó alkotmánybírója Patyi András volt. A határozathoz Hörcherné Marosi Ildikó alkotmánybíró párhuzamos indokolást, Szabó Marcel alkotmánybíró különvéleményt fűzött.