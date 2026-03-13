Továbbra is kérdés a pszichiáter felelőssége

A János kórház belső vizsgálata szerint a pszichiátereket nem terheli felelősség az úgynevezett combinós gyilkos tette miatt. Az azonban egyelőre rejtély, milyen globális megoldása lehet az esetnek. A probléma az, hogy ezek a belső vizsgálatok soha nem találnak felelősnek senkit hasonló ügyben. Pedig ez az ügy már a sokadik, ahol az ámokfutásnak közvetlen előzménye volt a pszichiátriai kezelés – így nehéz palástolni az ok-okozati kapcsolatot a pszichiátriai kezelés és az értelmetlen erőszak között.