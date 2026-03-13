Lemondott a Nyírő Gyula OPAI mágus főigazgatója, akinek több százan követelték a távozását

2026-03-13 16:31:00 CET

Március 14-ével szűnik meg a megbizatása.

Pénteken benyújtotta lemondását Ézsi Robin, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (Nyírő OPAI) főigazgatója, amit Pintér Sándor belügyminiszter elfogadott, így megbízatása március 14-ével megszűnik - tájékoztatott honlapján az Országos Kórházi Főigazgatóság és a Nyírő Gyula OPAI.

A főigazgatói feladatokat a szervezeti és működési szabályzat szerint ideiglenesen az intézmény orvosigazgatója veszi át. Az egészségügyi adminisztráció pályázatot ír ki a főigazgatói poszt betöltésére. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által felállított, az intézet szakmai működését és a fővárosi pszichiátriai ellátásszervezést áttekintő szakmai grémium folytatja munkáját - áll a közleményben.

A lemondásra azt követően került sor, hogy több száz pszichiáter követelte a távozását, többen pedig felmondtak a Nyírő Gyula OPAI szakember közül Ézsi Robin vezetése miatt. A többi között kifogásolták Ézsi Robin vezetési stílusát, és azt is, hogy nem szakmabeliként vezette az országos jelentőségű pszichiátriai és addiktológiai intézetet. Ézsi Robin üzemorvos végzettségű, korábban pedig mágusképző akadémiát vezetett. Mostanáig összesen 34 orvos mondott fel 2024 óta tartó vezetése miatt, először 15-en, aztán második körben a Népszava által jelzett 18 biztos távozón kívül még egyvalaki nyújtotta be a felmondását.

Mint megírtuk, március első hetére a Nyírő Gyula OPAI-ban meglehetősen feszültté vált a hangulat Ézsi Robin miatt, az OKFŐ már nem csak a fővárosi pszichiátriákról, hanem vidéki kórházi osztályokról is rendelt fel orvosokat az országos intézet betegeinek az ellátására.