Végső fegyverükhöz nyúlnak a fővárosi pszichiáterek, március végével felmondják az önkéntes túlóra szerződéseiket

Aminek következtében „a budapesti pszichiátriai ügyeleti ellátás a jelenlegi formájában nem lesz fenntartható.

Amit a korábbi konfliktusok kapcsán csak lebegtettek, mint legerősebbnek gondolt fegyverüket a kisebb-nagyobb orvoscsoportok, most élesben is bevetik a fővárosi pszichiáterek. A Magyar Orvosi Kamara kedden kiadott közleménye szerint a pszichiáterek úgy döntöttek, hogy március végével felmondják az önkéntes túlóra szerződéseiket, aminek következtében „a budapesti pszichiátriai ügyeleti ellátás a jelenlegi formájában nem lesz fenntartható, vagy csak olyan feltételek mellett, amelyek a szakemberek tömeges felmondásához fog vezetni.” A közleménnyel arra reagáltak, hogy hiába kérték, illetve tettek ahhoz szakmai javaslatokat, nem sikerült rendezni az elmúlt hetekben a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI), az ország legnagyobb pszichiátriai centrumában kialakult vezetési válságot. Január végén az OPAI 40 orvosa petícióban kért segítséget a biztonságos betegellátás feltételeinek biztosításához az Országos Kórházi Főigazgatóságtól. Az elmúlt két évben számos kollégájuk távozott az intézményből, pótolni eddig nem tudták őket. Így amikor február végére nyolc, jelenleg felmondási idejét töltő kollégájuk is kiesik a munkából, mindössze két szakorvos és négy rezidens marad a 70 ágyas osztály betegeinek ellátásához.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság ugyan tárgyalt a szakmai szervezetekkel, de eredménytelenül. Megállapodniuk nem sikerült, az OKFŐ pedig április elsejétől más főváros pszichiátriákról rendel ki orvosokat. A Szent János Kórházból márciustól kettő, áprilistól pedig további egy szakorvosnak kellene a Nyírőben dolgoznia, miközben a János kórházban mindössze alig több mint egy tucat főállású orvossal látják el a betegeket. Hasonló létszámban irányítanak át orvost a Péterfyből is a Nyírőbe. A lapunknak nyilatkozó orvos azt mondta:

kollégáik átírányításával akkorára nő az ott maradók munkaterhe, hogy az eleve veszélyezteti az ellátást.

Lapunknak Srádi Péter, a Magyar Orvosok Szakszervezetének elnöke elmondta: az önkéntes munka fölmondása jelen esetben a legjobb tudása szerint azt jelenti, hogy Budapesten nem marad olyan pszichiátria, ahol megszervezhető, hogy minden napra jusson ügyeletes szakorvos. Így vagy az ügyeleti rendet kell majd átszervezni, vagy akár a rendes munkaidő terhére szervezni ezt a beosztást is. Ami azt jelenti, napközben lesz kevesebb pszichiáter szakorvos, meg rezidens a kórházakban. Esetleg külső erőforrást vehetnek igénybe, ha tudnak. A szakmai képviselőiknek elég világos kéréseik vannak. Hozzátette: nem a betegellátás ellehetetlenítése a cél, hanem az, hogy a fővárosi ellátást újjászervezve biztosítsák a működőképességet. Illetve, hogy a Nyírő Gyula OPAI élére szakmai, pszichiátriai végzettségű főigazgatót nevezzenek ki.

