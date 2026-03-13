Így fog kinézni a szavazólap, az NVB jóváhagyta a mintát

2026-03-13 21:36:00 CET

A korábbi sorsolásnak megfelelően MKKP, Tisza Párt, Mi Hazánk, DK, Fidesz-KDNP az országos listák sorrendje.

Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáit a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén. Az NVB kétfajta szavazólapot hagyott jóvá: az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készül. A szavazólapokon öt pártlista neve szerepel.

Az NVB feladata a szavazólapok adattartamának jóváhagyása, ez az úgynevezett imprimálás azt jelenti, hogy az NVB elfogadja a szavazólap kinézetét, azt, hogy helyesen szerepelnek-e rajta a jelölőszervezetek, valamint a listákon lévő jelöltek neve.

A jogszabály szerint a szavazólap a pártlisták nevét az NVB által március 7-én kisorsolt sorrendben tartalmazza: Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tisztelet és Szabadság Párt, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt. Az NVB által pénteken elfogadott országos pártlistás szavazólapon egymás mellett szerepelnek a listák. A szavazólap A/4 méretű.

Külön szavazólapot hagyott jóvá az NVB a magyarországi lakóhellyel rendelkezők szavazásához (ezen szerepel a bal felső sarokban egy karika a bélyegzőlenyomatnak is), és külön szavazólapot a levélben szavazóknak, ez pecsét nélkül érvényes. Ezen a pecsét helyénél a levélben szavazás szavazólapja felirat szerepel.

A szavazólapon feltüntették azt is, hogy csak egy listára lehet érvényesen szavazni. Tartalmazza még a lista sorszámát (egytől induló, folyamatos sorszámozással), alatta a jelölőszervezet logóját (a jelölőszervezetek logóját egy 20 milliméter magas, 40 milliméter széles területen kell feltüntetni), a szavazásra szolgáló kört - ez mindkét szavazólap esetében zöld színű -, alatta a pártlista rövid nevét, majd a jelölőszervezet, illetve közös lista esetén a jelölőszervezetek teljes nevét és a lista első öt jelöltjének a nevét. A szavazólapon tájékoztatás is olvasható arról, hogy érvényesen szavazni csak egy listára, a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Az NVB-nek a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos határozata ellen - egynapos jogorvoslati határidővel - felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Kúriához. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel pénteken azt közölte: az egyéni országgyűlési jelöltekre vonatkozó szavazólapok végleges képét az illetékes országos egyéni választókerületi választási bizottságok állapítják meg a jogorvoslati határidők leteltét és az esetleges jogorvoslati eljárások lezárultát követően.

A szavazólapok véglegesítését követően a Nemzeti Választási Iroda gondoskodik a szavazólapok előállításáról, valamint a választások lebonyolításához szükséges nyomtatványok és eszközök biztosításáról - írták.