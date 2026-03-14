Észak-Korea ismét ballisztikus rakétát tesztelhetett

Észak-Korea;Dél-Korea;ballisztikus rakétakísérlet;

2026-03-14 07:10:00 CET

Észak-Korea vélhetően ismét ballisztikus rakétát bocsátott fel szombatra virradóra a japán védelmi minisztérium tájékoztatása szerint, amelyben hozzátették, hogy az eszköz a tengerben, Japán kizárólagos gazdasági zónáján kívül landolt.

Koidzumi Sindzsiró japán nemzetvédelmi miniszter a sajtónak azt mondta, károkról nem tudni, valamint hangsúlyozta, hogy hazája szorosan együttműködik Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal a váratlan incidensek elkerülése érdekében.

Takaicsi Szanae japán kormányfő az ügyben vizsgálatot rendelt el, és felszólította a hatóságokat, tegyenek meg mindent a hajók és a repülőgépek védelme érdekében és készüljenek fel előre nem látható eseményekre is.

A héten a térségben dél-koreai-amerikai közös hadgyakorlat kezdődött. Az évenként megrendezett, Szabadság Pajzsa (Freedom Shield) nevű műveletről Szöul és Washington azt mondta, védelmi célokat szolgál.

A művelet során a felek az észak-koreai katonai fenyegetésekkel szembeni felkészültséget gyakorolják.

Csütörtökön Kim Minszok dél-koreai miniszterelnök Washingtonban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, az egyeztetésen a vezetők a többi között megvitatták, miként lehetne újrakezdeni a 2019-ben felfüggesztett párbeszédet Phenjannal.

Észak-Korea az elmúlt hónapokban - legutóbb januárban - több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát és rakéta-sorozatvetőt tesztelt, amelyeket állítása szerint azért fejlesztett ki, hogy megvédje magát az amerikai és dél-koreai fenyegetésektől.