Ausztrália, Japán és Új-Zéland tiltakozik a térségben 40 éve létrejött atomfegyvermentes övezetről szóló szerződés megsértése ellen. Kína bagatellizálná a történteket.
Az eszköz a tengerben, Japán kizárólagos gazdasági zónáján kívül landolt.
Eközben Szöul és Washington öt év óta a legnagyobb közös hadgyakorlatot tartja.
A rakéta mintegy 5770 kilométeres magasságban összesen 990 kilométert tett meg.
Phenjan folytatta a szerdai „lövöldözést”, de a nagy hatótávolságú fegyver indításával immár az ENSZ BT határozatait is megsérthette.
A hírre összehívták a dél-koreai nemzetbiztonsági tanácsot.
Az amerikai elnök korábban azt közölte: az Egyesült Államok fel van készülve bármilyen lépésre Észak-Korea részéről.
Észak-Korea ismét ballisztikus rakétát lőtt ki, ezzel Phenjan sokadszorra is megsértette az ENSZ határozatát. Az AP és a Reuters egybehangzó közlése szerint Észak-Korea közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta kilövésével kísérletezett, ám ez a próbálkozása is kudarcba fulladt.
A világ számos országának tiltakozása ellenére Észak-Korea valóra váltotta fenyegetését, s végrehajtotta hosszú hatótávolságú ballisztikus rakétakísérletét. Phenjan azt állította, hogy műholdat juttatott a levegőbe, ám már korábban is minden alkalommal műholdfellövés magyarázatával hajtottak végre hasonló tesztet.
Észak-Koreából kezd egyre jobban elege lennie a világnak. Nem elég, hogy manapság megannyi konfliktus és válság megoldásáért kell aggódni, gondoljunk csak az iszlám szélsőségesek előretörésére, vagy a menekültválságra, Phenjan gondoskodik arról, hogy a Koreai-félszigeten se legyen nyugalom. Kínától várnák a megoldást, de Peking nem akarja térdre kényszeríteni a szomszédot tartva a menekültáradattól. Közben a kis vezér újabb módot talált arra, hogyan lehet még jobban becsapni országának lakóit.