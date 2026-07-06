Omladozik a kis vezér csodabirodalma

Észak-Koreából kezd egyre jobban elege lennie a világnak. Nem elég, hogy manapság megannyi konfliktus és válság megoldásáért kell aggódni, gondoljunk csak az iszlám szélsőségesek előretörésére, vagy a menekültválságra, Phenjan gondoskodik arról, hogy a Koreai-félszigeten se legyen nyugalom. Kínától várnák a megoldást, de Peking nem akarja térdre kényszeríteni a szomszédot tartva a menekültáradattól. Közben a kis vezér újabb módot talált arra, hogyan lehet még jobban becsapni országának lakóit.