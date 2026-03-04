Dobrev Klára szerint reális, hogy a DK kap 10 százaléknyi voksot, ő remegő térdű kormánytagokat akar látni a parlamenti választás után

kampány;Budapest;Demokratikus Koalíció;parlamenti választás;lakossági fórum;

2026-03-04 21:24:00 CET

Az ellenzéki párt elnöke szerint fekete nap, amikor egy párt úgy dönt, hogy nem indul el a választáson.

Újpalotán tartott kampányrendezvényt szerdán a Demokratikus Koalíció, amelyen Barkóczi Balázs és Komáromi Zoltán országgyűlési képviselő mellett Dobrev Klára pártelnök is részt vett. A fórumra több tucat, javarészt idős szimpatizáns látogatott el.

Dobrev Klárát sokan kérdezték, hogy a DK miért nem gyűjtötte össze már az első napon az összes körzetben a jelöltállításhoz szükséges 500 aláírást. – Azért, mert nem kaptunk a Fidesztől – harsant fel a poénnak szánt válasz a közönségből, a pártelnök viszont nemtetszését fejezte ki amiért egy „hímsoviniszta agresszív verseny” lett a magyar politika.

Szerinte az aláírásgyűjtés arról szól, hogy beszélgessenek az emberekkel, éppen ezért arra kérte a jelöltjeiket, elég a rendelkezésre álló idő végén leadniuk az ajánlásokat.

A Népszavának Dobrev Klára aztán arról beszélt sok százezer olyan szavazó van, aki nem akar jobboldali pártra szavazni. Mivel a legtöbb közvéleménykutató intézet két-három százalékos támogatottságra méri a DK-t, a párt elnökét megkérdeztük, lát-e valami elmozdulást az április 12-i választásig. Szerinte minden politikusnak a saját dolgával kell foglalkoznia, mondják el, hogy mi az a program, amihez felhatalmazást kérnek, és dolgozzanak azon, hogy minél többen támogassák. Megismételte azt is, hogy tíz százalékkal lenne elégedett, az elvárás és a realitás ugyanaz a támogatottságot illetően.

Dobrev Klára azt szeretné, hogy több szó essen a tényleges politikai tartalmakról, azonban a közönségi kérdésekben is hangsúlyos szerepet kapott a párt támogatottsága.

Dobrev Klára a rendezvényen arról is beszélt, hogy mostanában mindenki őket akarja leváltani Orbán Viktor kormánya helyett. Szerinte „fekete nap”, amikor egy párt úgy dönt, hogy nem indul el a választáson. Úgy véli, hogy szükség van baloldalra, ezért nem hajlandó szégyellni magát azért, mert a DK elindul.

Soha nem akarok stabil kormányt

– jelentette ki Dobrev Klára, aki szerint Magyarországon egy koalíciós kormányra lenne szükség, amelyben a baloldal is részt vesz. Az „urambátyám” rendszer helyett „remegő térdű kormánytagokat” szeretne látni, akik arra törekednek, hogy jól kormányozzák az országot. – Megvizsgálnám azokat, akik a Fideszből jöttek, hogy melyik kő alatt ültek eddig” – célzott a Magyar Péterre, megjegyezte azonban,

örül annak, hogy a kiábrándult fideszesek végre tudnak kire szavazni, azt ugyanis nem szeretné, hogy a DK-ra szavazzanak.

Arról is szó esett a fórumon, hogy elvennék a szavazati jogot azoktól, akik soha nem éltek és nem adóztak Magyarországon. A pártelnök azonban lapunknak is megerősítette, hogy ez nem vonatkozik azokra a magyarokra, akik a jobb megélhetés reményében, vagy a politikai közeg miatt hagyták el az országot.

A rendezvényen Komáromi Zoltán országgyűlési képviselő is felszólalt, aki az egészségügyről beszélt, az alacsony szakdolgozói bérek és a kórházbezárások mellett azt is megemlítette problémaként, hogy sok az idős ember Magyarországon. A Medián 2025-ös felmérése szerint egyébként a DK szimpatizánsainak csaknem kétharmada idősebb 65 évesnél.