Azt hittük, csak városi legenda, hogy léteznek még huszonéves fideszesek, de nem

A tiszás ismerőseik nem nyitottak a véleményükre.

Egy 5-6 fős baráti társaságot szólítunk meg. Huszonévesek, Debrecenből jöttek mind fideszesek, azt mondják, vannak tiszás barátaik, és bár a kapcsolatukban nem ver éket a politika, az ellenzéki ismerősök nem nyitottak az ő véleményükre. Rosszul is  érzik magukat, mintha szégyellniük kéne, hogy fideszesek. A tiszapárti Nemzeti Menetre nem mennek el.

Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap reggel Budapesten a Kossuth Lajos téren.