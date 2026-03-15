Dopeman szívesen dolgozna Vlagyimir Putyinnak a magyarországi parlamenti választás befolyásolásáért

Nagyon sok pénzért dolgoznék a Vlagyimir Putyinnak, segíteném, hogy befolyásolják Orbán Viktor hatalomban maradása érdekében a magyarországi parlamenti választást – jelentette ki Pityinger László, a Dopeman néven korábban nőverésről és kiskorú lányokkal folytatott szexuális kapcsolatról is éneklő kormánypárti rapper a Telex kérdésére a Békemeneten, Meg is erősítette, hogy nem vicc, komolyan gondolja, amit mondott.
A rapper, az Orbán Viktor által létrehozott első Digitális Polgári Kör tagja mielőtt felajánlkozott volna az orosz elnöknek, azt fejtegette, hogy szerinte Ukrajna kirobbantott egy energetikai háborút Magyarország ellen. – Nem az a lényeg, hogy az oroszok meglőttek egy tárolót, mert az ukránok meg meglőtték a szivattyút – állította Dopeman a Barátság kőolajvezeték leállásáról.
Az egykor még hungarocell Orbán-fejet rugdosó rapper a „magyarság jólétét" nevezte meg a választás tétjeként, hozzátéve: – A mi nagy családunk éljen szépen, boldogan, szeretetben, egészségben, és élje túl a harmadik világháború fenyegető rémét – jelentette ki.