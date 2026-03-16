Magyar Péter meglátta a lehetőséget az orbáni vádakban, még a miniszterelnöki esküjét is előrehozta, hogy ő egyesíthesse a nemzetet

2026-03-16 06:46:00 CET

A Tisza Párt elnökének a fő üzenete a nemzetegyesítés volt, azt hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor az, aki a feszültséget szítja – állítja az elemző. Sok múlik a fiatalokon.

Őseink milliói adták az életüket és a vérüket, harcoltak és estek el a szabad európai Magyarországért. A múltban ragadt rettegő császár és a janicsárjai is hallják meg: hazánk az európai közösség része, hazánk az Európai Unió része, hazánk a NATO része! – mondta Magyar Péter a Nemzeti Dal egyes soraira felfűzött hosszú március 15-i beszédében.

Ezt leszámítva viszont Orbán Viktorral szemben – aki gyakorlatilag kizárólag külpolitikával, főleg Ukrajnával foglalkozott – a Tisza miniszterelnök-jelöltje belföldre koncentrált. – A múlt embere sokáig az orránál fogva vezette a szabadságvágyó magyar embereket, a szemünkbe hazudott, becsapott minket. Aljasan kihasználta egy ország vágyát arra, hogy végre szabad magyar polgárok lehessünk. Pedig soha nem gondolta komolyan, minden szava csak egy politikai termék volt – mondta Orbánról, aki szerinte francia pezsgővel koccintva nevette ki azokat, akik hittek nekik. Magyar Péter szerint a Fidesz csak megosztani akarta a magyar embereket, hogy zavartalanul lophassanak, soha nem akartak öntudatos polgárokat, soha nem akarták egyesíteni a nemzetet, csak alattvalókat akartak, akiket rettegésben tarthatnak.

Úgy tűnik, hogy a Tisza és a Fidesz is ugyanabban a mederben képzeli el a kampányt a hátralévő egy hónapban, mint amiben eddig is folyt. A fő üzenetek már körvonalazódtak, ebben már nem lesz variálás – mondta a Népszavának Ranschburg Zoltán politikai elemző, aki szerint Magyar beszéde ilyen szempontból nem tartalmazott újdonságot, továbbra is a nemzetegyesítésen, Magyarország jobbá tételén volt a fókusz. A szakértő azt mondja, nem emlékszik, hogy valaha látott volna ekkora tömeget politikai demonstráción, mint a Tisza rendezvényén, miközben a Hősök terén már tartott a beszéd, még az Oktogonnál is tömeg volt. „Ennek nagyon nagy jelentősége van, mert ezek a képek el fognak jutni szavazókhoz, emellett ez egy mozgósítási főpróba is volt. A párt vezetői ebből le tudják vonni azokat a következtetéseket, hogy mennyire működnek olajozottan az aktivista hálózatok egy-egy régióban” – mondta a szakértő, aki szerint a számháborúban ettől függetlenül mindkét oldal borítékolhatóan a saját győzelmét fogja kihirdetni.

Az elemző szerint Magyar Péter lehetőséget lát abban, hogy Orbán Viktor az orosz-ukrán háborúval és Volodimir Zelenszkijjel próbálja őt azonosítani, csak éppen kifordítja a Fidesz üzenetét. – Azt hangsúlyozza, hogy Orbán Viktor az, aki a feszültséget generálja, és aki miatt nincsen béke és nyugalom ebben az országban, amelynek a népe egy nyugalomszerető nép. Magyar Péter azt mondja, pont hogy kormányváltásra van szükség ahhoz, hogy ezt az állapotot elérjük – véli a szakértő, aki szerint még nem egyértelmű, hogy ez a kommunikációs stratégia mennyire lesz sikeres, de Magyar Péter mindenképp adekvát választ ad a kihívásra.

Ranschburg Zoltán szerint nem meglepő, hogy a fiatalokhoz külön is szólt a Tisza miniszterelnök-jelöltje.

Egyértelmű a kutatásokból, hogy a fiatalok között nagyon vezet a Tisza, viszont közöttük jellemzően alacsonyabb szokott lenni a választási részvétel.

Azt kell elérnie, hogy ez a rengeteg fiatal ne csak lélekben támogassa a pártot, hanem menjen is el szavazni – tette hozzá.

Magyar Péter a nemzet egységét hangsúlyozó beszédben azt is kiemelte: „a magyar nép nem tűri, mert sohasem tűrte, hogy elvegyék a szabadságát, ezért április 12-én olyan győzelmet aratunk, hogy nem csak a Holdról, hanem a Kremlből is látni fogják”.

Megígérte azt is, a megosztás és az árokásás korszaka néhány hét múlva véget ér, nem lesz többet áruló az a polgár, aki nem ért egyet a hatalommal. – Én, Magyar Péter, esküszöm, hogy minden magyar polgárt fogok szolgálni határon innen és túl. Esküszöm, hogy egyszer és mindenkorra lezárjuk a magyar nemzet létét fenyegető megosztottságot. Esküszöm, hogy a hazánk új kormánya mindent meg fog tenni, hogy begyógyítsuk a történelmi sebeket és meggyógyítsuk a hazánkat – mondta.