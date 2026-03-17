Izraeli beavatkozás a magyar választásba? – Nem világos, csak Szlovéniában aktív-e a Black Cube

2026-03-17 12:29:00 CET

A célpontok a Tisza Párt, annak vezetője, Magyar Péter és további prominens Tisza-politikusok lehetnek.

A világ egyik legnagyobb magán titkosszolgálata, a „privát Moszadnak” is nevezett izraeli Black Cube cég 2018-ban és 2022-ben is beavatkozott a magyarországi választásokba Orbán Viktor oldalán.

Káncz Csaba geopolitikai szakértő az Éjjeli Fejlemények című Facebook-rovatában most a szlovén Mladina portál oknyomozó cikke alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy a Black Cube alapítója és vezetője még decemberben Ljubljanába érkezett és ott tárgyalásokat folytatott Orbán Viktor szlovén szövetségesének, Janez Janša pártjának, az SDS-nek a székházában.

Majd a közelmúltban, a március 22-i szlovén választások előttre időzítve lejárató hírek jelentek meg Janša politikai vetélytársairól, szlovén kormánypárti politikusokról. Az érintett politikusokat többféle módon, hamis identitásokkal, nem létező cégek hátterével, valótlan LinkedIn-profilokkal csalták lépre. Közülük a volt igazságügyi minisztert, Dominika Svarc Pipant még Bécsbe is elutaztatták. Természetesen minden kapcsolatfelvételt rögzítettek, majd ezek felhasználásával készítettek lejárató anyagokat. A híreket úgy jelentették meg, hogy az azokat publikáló források visszakereshetetlenek, ellenőrizhetetlenek legyenek. Az akció után pedig kezdtek „eltűnni” az akcióban szereplő cégek, személyek, telefonszámok, LinkedIn-profilok.

További „érdekesség”, hogy Orbánék durván beavatkoznak a szlovén kampányba a Janša-párti média erősítésével, jelentős anyagi támogatásával.

A Black Cube korábban a mostani szlovén akcióval szinte azonos módon járt el Magyarországon is. 2018-ban Soros szövetségeseihez kapcsolódott a tematika, 2022-ben egy tucatnyi Orbánt kritizáló személyiség esett áldozatul. A modus operandi itt is azonos volt: hamis cégek, személyazonosságok, telefonszámok, LinkedIn-profilok. Az így készült „dokumentációból” előállított lejárató anyagok mindkét választás előtt néhány héttel jelentek meg, és azokat Orbánék rendre felhasználták a kampányban.

A fentiek alapján joggal merül fel a kérdés: csak Szlovéniában aktív-e a Black Cube, vagy Magyarországon, immár hagyományosan, szintén beavatkozik a választásokba – csak még nem láttuk nyomát, nem jelentek meg a kompromittáló anyagok? A természetes célpontok a Tisza Párt, annak vezetője, Magyar Péter és további prominens Tisza-politikusok lehetnek.

Az ellenzéki pártnak érdemes lenne alaposan elolvasni a Mladina cikkét, és az abban összefoglalt módszerek alapján visszamenően áttekinteni, voltak-e hasonló megkeresések a Tisza irányában. Megpróbálták-e felvenni a kapcsolatot egyes képviselőikkel kecsegtető támogatási vagy üzleti ajánlatok leple alatt? Terelték-e a beszélgetéseket olyan kérdésekre, amelyek felhasználhatók Orbánék részéről a Tisza ellenében a kampány során? Ilyenek lehetnek például: a Tisza álláspontja Ukrajnával kapcsolatban, véleményük az Európai Néppárt hivatalos álláspontjaival, az Orbán-kormány „hangulatjavító adóintézkedéseivel”, azok jövőbeli fenntartásával kapcsolatban, terveik az adórendszerrel, a nyugdíjakkal, a „rezsivédelemmel”. Azt is célszerű végiggondolni, voltak-e utaztatási ajánlatok; s ha volt utazás, az ajánlkozók fedezték-e a költségeket.

A Black Cube módszerei alapján várható, hogy ha ilyen készítenek anyagokat, akkor azokat legkésőbb két héten belül nyilvánosságra hozzák. Azután minden „partner” eltűnik.

A fentieken alapján felvetődhet: vajon ki tehette fel az üres szobában lévő franciaágyról a videót a radnaimark.hu oldalra...?