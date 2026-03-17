Magyar Péter szerint az őt feljelentő Toroczkai László valójában Orbán Viktor kifutófiúja

2026-03-17 16:04:00 CET

A Tisza Párt elnöke tételesen tagadja a Mi Hazánk elnökének vele szemben megfogalmazott vádjait, amelyben költségvetési csalás, sőt egy pizzataposós garázdaság is szerepel.

Az, hogy mekkora pánikban van a Fidesz, az abból is látszik, hogy aktivizálták az eddig nekik fedésben dolgozó szatellitpárt elnökét, Toroczkai Lászlót. A Mi Hazánk elnökének kínos sajtótájékoztatóiról szinte élőben számol be a teljes orbáni propaganda – mondta keddi Facebook-videójában Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint ugyanis Toroczkai „azt a feladatot kapta az orosz titkosügynökök által támogatott Orbán Viktortól, hogy nevetséges hazugságokkal próbálja elbizonytalanítani a rendszerváltást akaró magyarok millióit. – Innen is üzenem Orbán pizzafutár kifutó fiújának, hogy a velem szemben megfogalmazott vádakból egyetlen szó sem igaz – szögezte le az ellenzéki vezető.

Toroczkai László még hétfőn az ATV Egyenes beszéd című műsorában közölte, hogy feljelentette Magyar Pétert, amiért 2021-ben a Diákhitel Központ akkori vezérigazgatója és a felesége, Varga Judit akkori igazságügyi miniszter „gyanúsan olcsón”, 200 millió forintért vásárolt ingatlanokat a XII. kerületben. A Mi Hazánk elnöke állítása szerint a vásárlásra felvett 192 millió forintos bankhitel nagy részét Magyar Péter gyanúsan drágán eladott belvárosi ingatlanának árából és megtakarításaikból törlesztették. Toroczkai László költségvetési csalást gyanít, mert szerinte egy 46 négyzetméteres lakás árából nem lehetett kifizetni az előtörlesztést, azt Jellinek Dániel milliárdos NER-vállalkozó fizette ki, és mindezt egy informátorra, indirekt bizonyítékokat emlegetve állította. Szerinte az egésznek köze van a felszámolói maffiához, amelyek kiosztása Varga Judit minisztersége idején történt.

Egy, a Mi Hazánk honlapjára feltett videóban még az is elhangzik, hogy „állítólag Magyar Péter 2021 májusában egy révfülöpi pizzériában garázdálkodott”, ami azt jelentette, hogy megtaposott volna egy pizzát, de amúgy erről a megkérdezett helyiek közül senki nem hallott. Magyar Péter minderre leszögezte, hogy a hivatkozott pizzériában nem járt, vele szemben a tapolcai rendőrkapitányság soha semmilyen eljárást nem folytatott.

Az V. kerületi lakásomat piaci áron adtam el öt éve, ha a ma adnám el, dupla árat kapnék érte. A jelenlegi két lakással kapcsolatos állításaiból sem igaz semmi. Sem az adásvételnél, sem a hitelfelvételnél, sem a törlesztésénél nem követtem el sem erkölcstelen, sem jogszabályba ütköző dolgot. Piaci áron vettem az ingatlanokat, és piaci alapú hitelt vettem fel, és évekkel később törlesztettem azt, nem pedig úgy, ahogy Orbán Viktor kitartottja állítja. A felszámolói helyek kiosztásához semmi közöm nem volt – mondta a Tisza Párt elnöke. Szerinte ha Toroczkai felelősöket akarna találni, akkor Rogán Antal, Seszták Miklós és Tiborcz István palotái előtt kellene inkább kempingeznie. Ezzel arra utalt, hogy hétfőn a háza előtt tartott a politikus sajtótájékoztatót. Hozzátette, hogy sajnálja a Mi Hazánk szavazóit, mert mára nyilvánvalóvá vált, hogy ez a párt is csak egy orbáni projekt, és aki rájuk szavaz Orbán Viktor hatalomban tartására szavaz.