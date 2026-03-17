Szijjártó Péter: Hagyjuk a színházat, még ma nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket

2026-03-17 14:52:00 CET

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Ursula von der Leyen által a Barátság kőolajvezeték helyreállítására ajánlott segítség csak egy politikai akció, eleve Münchenben döntötte el a „Brüsszel-Berlin-Kijev” tengely , hogy olajblokád lesz, erről pedig tájékoztatták a Tisza Pártot.

Úgy tűnik, az Orbán-kormány annak ellenére ki fog tartani az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel vétója mellett, hogy az Európai Unió kedden jelezte, kifizeti a Barátság kőolajvezeték helyreállítását – derül ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter által közzétett videóból.

Mint megírtuk, az anyagi támogatáson túl az európai Unió szakértőkkel is támogatja a Barátság kőolajvezeték helyreállítását, Ukrajna pedig elfogadja a segítséget, Szijjártó Péter szerint azonban politikai akcióval állunk szemben. – Nehogy úgy tűnjön, hogy Ursula von der Leyen megold egy problémát, amiről eddig nem tudott - reagált a tárcavezető, mondván, az Európai Unió csak most, ötven nap után ébredt fel. Arra – fűzhetjük hozzá – a tárcavezető nem tért ki, hogy a Barátság kőolajvezeték egy január 27-i orosz támadás miatt állt le, az Orbán-kormány pedig két héten át hallgatott erről.

Szijjártó Péter azt állította, az ukrán elnök folyamatosan egyeztet a brüsszeli és a berlini vezetéssel, a Barátság kőolajvezeték leállításáról, amit a magyar kabinet olajblokádnak nevez, Münchenben hozták meg a közös döntést, erről pedig tájékoztatták a Tisza Pártot, mert ha olajellátási válság van, az a Tisza Pártnak kedvez az április 12-i magyarországi parlamenti választáson.

A Fidesz az egész választási kampányt az Ukrajna elleni uszításra húzta fel. Ennek az egyik ékesszóló jele volt a március 15-i Békemenet egyik molinója, rajta a bornírt felirattal: „Nem leszünk ukrán gyarmat.”

Szijjártó Péter közölte, hogy a szerbekkel és a szlovákokkal működnek együtt, közös vezetékeket építenek, a tengeri szállításokat megrendelték, a tartalékokat feltöltötték, de szerinte nyilvánvaló, hogy ezt az olajblokádot egy Brüsszel-Berlin-Kijev egyeztetés előzte meg, ezért felszólította Volodimir Zelenszkijt és Ursula von der Leyent, hogy fejezzék be a színházat, azonnal szüntessék meg az olajblokádot Magyarországgal szemben, annak a vezetéknek „az égegyadta világon semmi, de semmi baja nincs”, már ma alkalmas arra, hogy olajat szállítson Magyarországra. Ezért a miniszter azt követelte, hogy még ma nyissák meg a Barátság kőolajvezetéket.