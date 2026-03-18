A költségvetési csalás vádjában felmentették.
Az elsőfokú eljárást azért kell megismételni, mert változott a bíró személye. Csütörtökön a Fővárosi Törvényszéken a bíró a korábbi eljárás jegyzőkönyveit ismertette.
Tanúk meghallgatásával folytatódott hétfőn Simon Gábor ügye. A vallomások ellentmondásosak, a volt szocialista elnökhelyettes továbbra is úgy nyilatkozott: ártatlan.
Tagadta bűnösségét Simon Gábor volt szocialista politikus a költségvetési csalás és hamis okirattal visszaélés vádjával a Fővárosi Törvényszéken szerdán megkezdődött büntetőperben.
Szerdára tűzte ki az első tárgyalást a Fővárosi Törvényszék Simon Gábor volt szocialista országgyűlési képviselő, államtitkár, az MSZP egykori elnökhelyettese, illetve választmányi elnöke elleni újabb büntetőperben.
Szeptember 21-én állhat bíróság elé Simon Gábor, az MSZP egykori elnökhelyettese és vádlott-társa (K. József), az ügyben a Fővárosi Törvényszék kitűzte a tárgyalás időpontját – tudta meg a kormánypárti Magyar Idők.
Simon Gábor volt szocialista politikust kétszázezer forintos pénzbüntetésre ítélte csalás és hamis okirat felhasználása miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) pénteken kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletével - közölte a Fővárosi Törvényszék. Az egykori szocialista politikus vádlott-társát megrovásban részesítette az elsőfokú bíróság, és kétszáznegyvenezer forintos vagyonelkobzást is elrendelt vele szemben.
Előfordulhat, hogy nem kell majd börtönbe vonulnia Simon Gábornak - vélekedett az Origónak Nagy István. A korábbi MSZP-elnökhelyettes ügyvédje szerint ugyanis a 2-8 év közötti büntetés korlátlanul enyhíthető, amennyiben a vádlott a vádirat megírása előtt megtéríti a kárt. Ezt Simon megtette, aki ellen most különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat.
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt vádat emeltek pénteken Simon Gábor volt szocialista országgyűlési képviselő ellen - jelentette be a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője sajtótájékoztatón, Budapesten. A büntetés azonban azért kétséges, mivel a volt politikus az okozott kárt már megtérítette.
A bíróság nem jogerős végzésével feloldotta Simon Gábor, az MSZP volt elnökhelyettese vagyonának zár alá vételét és megszüntette vele szemben a lakhelyelhagyási tilalmat is.
Bár megtérült a Simon Gábor által okozott kár, a volt MSZP-s politikus ellen vádat emelnek költségvetési csalás miatt – derült ki a hétfői iratismertetéskor. Simon azonban hamarosan szabadlábra kerülhet - írja az origo.hu.
Iratismertetéssel zárul a Simon Gábor egykori MSZP-elnökhelyettes elleni nyomozás december 14-én – értesült a Magyar Idők.
Negyedszer is meghosszabbították a költségvetési csalással vádolt volt MSZP-elnökhelyettes, Simon Gábor elleni nyomozás határidejét, december 14-ig. Az ügyészség még mindig nem talált bizonyítékot a vádemeléshez - írja a Bors.
Az ügyészség továbbra sem tudta kideríteni, honnan származtak Simon Gábor osztrák bankszámlákon rejtegetett százmilliói, miközben öt hét múlva lezárul a nyomozás - írja a Magyar Idők.
Schiffer András (LMP) úgy fogalmazott: Magyarország következmények nélküli ország, kéz kezet mos, az egymást váltó elitek pofátlanul rabolják szét az országot.
Az MSZP egykori elnökhelyettese, Simon Gábor ügyében a nyomozás határideje június 11., ami szükség esetén meghosszabbítható – mondta a Magyar Hírlapnak Nagy Andrea, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője. A nyomozás feladata, hogy tisztázza, honnan származnak azok a pénzösszegek, amelyeket Simon Gábor külföldi bankokban helyezett el.
A Fidesz szerint jogos társadalmi igény, hogy ha Simon Gábornak, az MSZP volt elnökhelyettesének eltitkolt százmilliói bűncselekményből származnak, akkor a bűncselekmény elkövetőjét büntessék meg.
Nem tud arról - mondta lapuknak - a volt szocialista politikus ügyvédje, hogy a Simon Gáborral szemben okirat-hamisítás, adócsalás és más bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárásban rövidesen megkezdődik az iratismertetés. Nagy Istvánt persze nem lepné meg, ha ez mégis megtörténne, hiszen volt már olyan, hogy a sajtó előbb értesült ilyesmiről, mint a jogi képviselő. Ebben az ügyben mindenesetre jó régen volt kihallgatás - közölte Nagy, aki nem kívánta a Napi Gazdaság értesüléseit kommentálni, mert nem venné magának a bátorságot, hogy vádiratot szerkesszen, találgasson, "lufikat" magyarázzon.
Egy hónap múlva akár le is zárhatja a Simon Gábor ellen egy éve folyó nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF). Az MSZP költségvetési csalással vádolt volt elnökhelyettesének ügyében, mint a hatóság tájékoztatta lapunkat, egyelőre nem hosszabbították meg a nyomozást, annak határideje továbbra is március 14.-e, de „szükség esetén” ez változhat.
További két hónappal meghosszabbította a csaknem százmillió forintos költségvetési csalással gyanúsított Simon Gábor volt szocialista képviselő házi őrizetét a bíróság.
Magyarországon az év emberei 2014-ben egyértelműen a három választáson győztes kormánypártok politikusai közül kerültek ki. Nem is elsősorban előbbi jó eredményük, hanem - mint a miniszterelnök esetében - a vélhetően éppen emiatt elveszített realitásérzékük tette őket a tavalyi év kimagasló közszereplőivé. Gyors karrierjük és még gyorsabb gazdagodásuk jól mutatja, mi a "siker" titka ma. Simon Gábor példája pedig azt, hogy mekkorát lehet bukni a csúcsról.
Nem könnyű válogatni az év hazai botrányai közül: a paksi bővítéstől kezdve a tervezett, majd elvetett internetadóig és az új útsarcig számtalan kormányzati intézkedés kiváltotta a hazai és a nemzetközi közvélemény ellenérzését. Orbán Viktor hiába nyert az idén három választást, előbb "illiberális" beszédével, majd az Egyesült Államokkal való konfliktusával teljesen elszigetelődött. De a demokratikus ellenzék sem jeleskedett 2014-ben.
A Budai Központi Kerületi Bíróság elutasította S. Gábor gyanúsított védőjének azon indítványát, amelyben védence házi őrizetének megszüntetését kérte - közölte a Fővárosi Törvényszék.
A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) Simon Gábor februári, gyanúsítotti kihallgatásakor elrendelte a politikus bécsi bankszámlájának ideiglenes zár alá vonását - mondta Nagy Andrea, a KNYF szóvivője újságíróknak az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának keddi zárt ülése után.
A Fővárosi Törvényszék szóvivője szerint Simon Gábor volt szocialista képviselő ügyében a bíróság a zár alá vétel elrendelésekor a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a határidőket betartva járt el, késedelmes intézkedés vagy mulasztás nem történt. Az újabb vizsgálatra azért volt szükség, mert Németh Szilárd a HírTV-nek szombaton azt mondta, ha a bíróság valóban csak november 17-én, kilenc hónappal Simon Gábor ügyének kipattanása után zárolta a volt MSZP-s képviselő bankszámláit, akkor magyarázatot várnak a bíróságtól az elhúzódó intézkedés indokaira.
Megerősítette korábbi védekezését tegnapi kihallgatásán Simon Gábor, aki továbbra is azt vallja: nem követte el a terhére rótt bűncselekményeket - tájékoztatta lapunkat a százmillió forintnyi vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással is meggyanúsított volt szocialista képviselő ügyvédje. Nagy István szerint az MSZP egykori elnökhelyettese egy hónapja valóban megtérítette adóhátralékként a gyanúsításban szereplő összeget, összesen 128 millió forintot.