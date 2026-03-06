Itt a vége, a Jobbiknak húsz év után nem sikerült országos listát állítania

Munkáspárt;országos lista;parlamenti választás;egyéni választókerületi jelöltek;Jobbik ;

A radikális jobboldaliként ismertté vált párt nem tudta teljesíteni a törvényi előírásokat. A talpon maradt jelöltjeik nyerni szeretnének, vagyis nem lépnek vissza.

Bár az országos lista állításához szükséges számú körzetben leadtuk az ajánlásokat, azonban saját számításaink szerint a Jobbik és civil szövetségesei sajnos nem tudnak országos listát állítani a választásokon idén tavasszal, mert nem sikerült az induláshoz szükséges 71 körzetben sikeresen jelöltet állítani – olvasható a jelenleg még parlamenti frakcióval rendelkező párt lapunkhoz is eljuttatott közleményéből.

– A Jobbik és civil szövetségeseinek jelöltjei, valamint segítői az elmúlt két hétben mindent megtettek, hogy összegyűjtsék a körzetekben az induláshoz szükséges aláírásokat, a kormányváltás érdekében. Mindezt egy olyan politikai környezetben, amely megosztottságában messze áll attól a normális Magyarországtól, amit mi kívánnánk hazánknak. A Jobbik továbbra is teljes mellszélességgel támogatja azon képviselőjelöltjeit, akik a listaállítás elmaradása ellenére is tovább dolgoznak azért, hogy megnyerjék a helyi választók támogatását – szögezte le a kétezres évek elején szélsőjobboldali, másként radikális jobboldali pártként ismertté vált, de az évek során több részre is szakadt politikai alakulat.

A Jobbik először 2006-ban indult a MIÉP-pel közösen országgyűlési választáson, de akkor együtt sem érték el a parlamentbe jutáshoz szükséges támogatottságot. Az Országgyűlésbe önállóan 2010-ben jutottak be először, több mint 16 százalékos eredménnyel, 2014-ben már 20 százalék fölötti, 2018-ban azt megközelítő támogatottságot szereztek, míg 2002-ben nem önállóan indultak, jelöltjeik az ellenzéki összefogás listájáról szereztek mandátumot.