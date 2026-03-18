Orbán Viktor szánalmas, silány mesének nevezte, hogy az oroszok beavatkoznának a választásokba

2026-03-18 07:55:00 CET

Mi azok vagyunk, akik haza szoktuk küldeni őket, nem pedig behívni – mondta a miniszterelnök, aki a kedd esti Bayer show vendége volt. Arra a kérdésre, van-e értelme még az Európai Unió tagjának lenni, Orbán azt mondta, a válasza egy tétova igen.

Három nagy erő, a fegyvergyárak, az energiacégek és a bankok azok, amelyek biztosan nyernek a háborún – jelentette ki Orbán Viktor kedd este a HírTv Bayer show című műsorának különkiadásában. A műsorban a miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormánypártok magabiztos győzelmével számol az áprilisi választáson, az orosz befolyásolás felvetését pedig mesének nevezte.

Orbán Viktor azt mondta, meg kell nézni a fegyvergyárak tőzsdei árfolyamát, hogy azok hol voltak 2021-ben, 2022-ben és hol vannak most. „A háború kutyái közül a legerősebben ugatnak a fegyvergyárak” – fogalmazott. Hozzátette, Oroszország energia-nagyhatalom, ezért a nagy energiacégek az olcsó orosz olajat „ki akarják tolni” Európából, így Magyarországról is, hogy a saját drágájukat eladhassák.

A kormányfő azt állította, hogy ennek az iskolapéldája a Shell, amely szerinte „háborús kutya” és hatalmas pénzeket nyert az orosz olaj és gáz Európából történő kiszorításán. A Shell keresi a maga embereit, ügynökeit, megbízottjait, akiket különböző helyeken kormányra tud juttatni – mondta, megjegyezve, nem véletlen, hogy Magyarországon is az ellenzéki formáció egyik kulcsfigurája a Shell képviselője. Orbán ezzel a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértőjére, Kapitány Istvánra utalt, aki korábban a Shell globális kiskereskedelmi alelnöke volt.

Orbán Viktor a háború harmadik haszonélvezőjének a finanszírozókat nevezte, mondván a háborúkon mindig a bankárok keresik a legtöbbet, mert a kormányoknak sosincs elegendő pénze, így előbb-utóbb megjelennek a hadikölcsönök, amit ha nem fizetnek vissza, akkor adósrabszolgaként fogják törleszteni.

„Ez a három nagy erő a fegyvergyárak, az energiacégek és a bankok ezek nyomják hátulról a háborút” – fogalmazott. Hozzátette, hogy az európai politikusok miért engedelmeskednek ennek a nyomásnak, annak a miniszterelnök meglátása szerint nemzetenként, országonként más-más oka lehet. Szerinte Magyarországon azért nem járnak sikerrel, mert „kirúgja őket az ajtón”.

Az ukrán pénzszállítók ügyére is kitért. „Bejött ide Magyarországra és itt mozgatták. Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk. Nemcsak nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele, Ukrajnából ki, abból a csóró országból” – mondta, jelezve, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik. Meg kell vizsgálniuk a másik irányú összes pénzmozgást is, amely Ukrajnából érkezett és innen repülőn, vagy más módon kifele ment: hova, kiknek, miért – sorolta.

A Barátság kőolajvezeték lezárásával kapcsolatban mondta: 22-szer lépett fel eddig zavar, és az ukránok mindig meg tudták oldani, hogy újraindítsák, most azonban, hogy közelednek a magyar választások, ez a 23. alkalommal „valahogy nem sikerül”, a magyar delegációt pedig nem engedik oda, hogy megvizsgálják a tényeket.

Hangsúlyozta: Magyarországnak az az érdeke, hogy az Oroszországból Ukrajnán keresztül érkező vezetéken és a délről Horvátországon keresztül érkező csövön is jöjjön olaj, részben a mennyiség miatt, részben, hogy ne legyünk kiszolgáltatva, se az ukránok, se a horvátok ne legyenek monopolhelyzetben. Szamárságnak nevezte azt a narratívát, amelyet szerinte a Tisza Párt energetikai szakértője, Kapitány István is mond, hogy le kell válni az orosz olajról. A diverzifikálás azt jelenti, hogy a lehetőségeink számát növeljük, nem szűkítjük – fogalmazott

Arra a kérdésre, van-e értelme még az Európai Unió tagjának lenni, a miniszterelnök azt mondta, a válasza „egy tétova igen, de még igen”.

Indoklásként elmondta, Európa olyan, mint egy vágott virág, de már semmi köze ahhoz a talajhoz, ahonnan szárba szökött. Európa maga sem tudja, mit gondoljon saját magáról; a világ megváltozott és ebből a modern korból Európa kiesett, keresgéli saját magát és még csak ott tart, hogy nyalogatja a sebeit – mondta. A miniszterelnök ugyanakkor rámutatott, az, hogy hova tartozik az ország, földrajzilag meghatározott, „egy ország nem tudja megváltoztatni a házszámát”, és egy közös történelmi gyökérzet, értékes közös szellemi örökség is van.

Bayer Zsolt a beszélgetés egy pontján arra is kitért, hogy az elmúlt hetekben egyre többet hallani arról, hogy az orosz titkosszolgálatok beavatkozhatnak a magyar választásokba. A Telex szemléje szerint erre a miniszterelnök a következőt mondta: „Az orosz befolyásolás nevű történt az szánalmas. Már Amerikában is az volt nekem, hiszen a Trump elnök urat minden választáson ezzel szurkálták, ezzel dögönyözték. Kibervilágban élünk, ha jól tudom, a csalás az valami kiberdolog lenne – ilyen ködös valami – de annak nem az a lényege, hogy nem kell odamenni, ahol a hatást kiváltod, hanem otthonról is lehet? Miért kéne ide bejönnie? Na mindegy is. Ráadásul nem is tudunk ilyenekről.

Harmadrészt pedig mi azok vagyunk, akik haza szoktuk küldeni őket, nem pedig behívni, azért álljon meg a menet. Tehát ez egy mese – tegyük félre –, abból is a silány fajta.”

Azt mondta, a csalás narratívával mindig is próbálkoztak, szerinte a „baloldal, a brüsszeli oldal” 2010 óta mindig fölkészült arra, hogyha nem ő nyer, akkor legyen egy második kártya a kezében, mondván, hogy csalás történt. De kétharmados választási győzelemnél komolytalan lett volna csalással előhozakodni. Orbán még ha a győzelemben nagyon erősen hisz is, azért kétharmaddal nem számol, ezért most szerinte politikailag észszerűbbnek tűnik a csalási narratíva építése az ellenfele részéről. Hozzátette: ő mégse erre számít, hanem arra, hogy magabiztos győzelmet aratnak, amiért még nagyon sokat kell dolgozni, és utána a „barátaink boldogok lesznek, az ellenfeleink pedig meg fognak velünk egyezni” – fogalmazott.

Mint arról korábban lapunk is hírt adott, a VSquare újságírója március elején arról írt, több európai nemzetbiztonsági forrástól származó információ szerint a Kreml egy politikai technológusokból álló csapatot bízott meg azzal, hogy avatkozzon be a 2026. áprilisi magyar parlamenti választásba. Az értesülés kiemeli, az oroszok célja a források szerint rendkívül egyszerű: Orbán Viktor hatalomban tartása. Magyar Péter ezt követően a nemzetközi oknyomozó portál értesülésével egybehangzóan azt közölte, „több helyről származó információ szerint az orosz katonai hírszerzés (GRU) emberei már hetek óta megérkeztek Budapestre, azzal a céllal és küldetéssel, hogy befolyásolják a magyar választás eredményét”.