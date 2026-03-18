Kivégeztek egy svéd állampolgárt Iránban

Irán kivégzett egy svéd állampolgárt – a Reuters szerint erről számolt be Maria Malmer Stenergard svéd külügyminiszter, aki közölte, a történtek miatt bekérették Irán stockholmi nagykövetét.
A tárcavezető felidézte, hogy a svéd állampolgárt tavaly júniusban tartóztatták le Iránban, az ügyét pedig Svédország többször is felvetette iráni tisztviselőknek.
– A halálbüntetés embertelen, kegyetlen és visszafordíthatatlan büntetés. Svédország az EU többi tagállamával együtt minden körülmények között elítéli az alkalmazását
– szögezte le a külügyminiszter, kiemelve, hogy a svéd állampolgár kivégzéséhez vezető jogi eljárás nem felelt meg a tisztességes eljárás szabályainak.Az iráni igazságügyi vezető halálbüntetéssel fenyegeti az amerikai-izraeli támadás támogatóit