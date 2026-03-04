Az iráni igazságügyi vezető halálbüntetéssel fenyegeti az amerikai-izraeli támadás támogatóit

Irán igazságügyi vezetője halálbüntetéssel fenyegette meg szerdán azokat, akik bármilyen formában támogatják az Iszlám Köztársaság elleni amerikai-izraeli offenzívát.
Mohszeni Ejei Gholámhoszein az állami televíziónak adott interjújában azt mondta:
„Aki bármilyen formában együttműködik az ellenséggel, az ellenségünknek minősül. Bárki, aki az Egyesült Államok és a cionista rezsim akaratának megfelelően cselekszik vagy nyilatkozik, az ellenség oldalán áll, és a forradalmi iszlám elvek alapján a háborús időknek megfelelően kell vele bánni.”
Az igazságügyi vezető annak a lehetőséget is felvetette, hogy a zavargások során letartóztatott irániakra halálbüntetés kiszabását kérjék, miután az ellenséggel való együttműködésért az iráni törvények szerint halálbüntetés jár.Megfenyegette Ali Hamenei utódját az izraeli védelmi miniszterAz Egyesült Államok közölte, már csaknem kétezer célpontot találtak el Iránban, Libanonban izraeli csapás érhetett egy lakóházat