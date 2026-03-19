Magyarországhoz nem érkezett kérés a Hormuzi-szorosról

kormányinfó;

2026-03-19 10:49:00 CET

Az Index kérdésére a miniszter azt mondta, Donald Trump megnevezte az országokat, amelyektől segítséget vár a Hormuzi-szoros blokádja ügyében, Magyarországhoz ilyen kérés nem érkezett, az amerikaiak azért sem bíráltak, hogy kivontuk a magyar katonákat Irakból Az inflációs hatást önmagában is csökkenti a védett ár bevezetése. Ha ez a helyzet egy hónapig áll fent, nincs komoly jelentősége, ha például az év végéig, akkor sajnos van.

Akik a Közel-Keletről haza akartak jutni, ők vagy a kereskedelmi utasforgalomban, vagy a külügy segítségével már hazatértek – lehet hogy néhányan még ott tartózkodnak, de nem sokat. Az Iránban tartózkodók is tudnak konzuli védelemre regisztrálni.