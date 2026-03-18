Miután a NATO-országok kikosarazták, Donald Trump közölte, hogy nincs is szüksége rájuk

2026-03-18 00:15:00 CET

A NATO-szövetségesek egyértelművé tették, hogy nem akarnak belépni az iráni háborúba. Az amerikai elnök fenyegetőzése sem hatott.

Saját közösségi oldalán, a Truth Socialön fájlalta Donald Trump, amiért a NATO-szövetségesek egyhangúlag közölték, hogy nem kívánnak részt venni az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújában.

Az amerikai elnök idézőjelbe téve a szövetséges szót, azt írta, hogy legtöbb NATO-szövetséges tájékoztatta, nem kívánnak beszállni az iráni katonai műveletbe, annak ellenére, hogy szerinte majdnem minden ország egyetért azzal, amit az Egyesült Államok és Izrael csinál, nem mellesleg egyetért azzal is, hogy Iránnak semmilyen formában nem szabad atomfegyverhez jutnia. Az amerikai elnököt állítása szerint nem lepte meg az elutasítás, az észak-atlanti szövetséget korábban is egyirányú utcának tartotta, mondván, Washington megvédi a többi tagállamot, de ők semmit nem tesznek az Egyesült Államokért szükség idején. (Mint ismert, a NATO egy védelmi szövetség, így egy-egy tagországa támadó háborúja a többire semmilyen jogi kötelezettséget nem ró - a szerk.).

Donald Trump ezt követően felsorolta az Iránnal szemben elért hadi sikereiket, hozzátéve, hogy így aztán többé nincs is szükségük a NATO-tagállamok asszisztálására. „Soha nem is volt!" - írta csupa nagybetűvel. „Valójában, az Amerikai Egyesült Államok elnökeként, a világ messze legerősebb országának vezetőjeként kijelentem: nincs szükségünk senki segítségére!” - írta.

Mindezt azután jelentette ki, hogy előzőleg gyakorlatilag megzsarolta a NATO-t azzal, hogy „nagyon rossz jövő vár” az észak-atlanti szövetségre, ha az európai országok nem lépnek be az Egyesült Államok oldalán a konfliktusba. Donald Trump azt akarta, hogy a Hormuzi-szoros iráni blokádját segítsenek megtörni, azonban mind az európai országok, mind Japán és Ausztrália határozottan elutasította a követelést. Boris Pistorius német védelmi miniszter jelezte az amerikai elnöknek: „Ez nem a mi háborúnk, nem mi kezdtük.” Hozzátette, diplomáciai megoldást szeretnének és a konfliktus gyors lezárását, hadihajók küldésével pedig aligha fogják ezt elérni. De kikosarazta az amerikai elnököt az Egyesült Királyság is: Keir Starmer brit miniszterelnök közölte, kitart amellett a döntése mellett, hogy a brit erők csak a brit érdekek és regionális szövetségeseik védelme érdekében vesznek részt védelmi akciókban.

Donald Trump iráni háborúja amúgy az Egyesült Államokban sem népszerű sikert, az amerikaiak nagy része nem támogatja, ma pedig lemondott miatta az amerikai terrorelhárítási központ igazgatója, Joseph Kent.