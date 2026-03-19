Hamis vád a bajai videóügyben

Hamis vád miatt gyanúsítottként hallgatták ki tegnap a bajai videó egyik készítőjét. Nagy Andrea, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, megerősítve a Somogyi Hírlap online kiadásában megjelenteket, az MTI-nek elmondta, a főügyészség kaposvári regionális osztálya négyrendbeli hamis vád bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki K. Gusztáv Tibort (azaz Kőrös Gusztávot - a szerk.). Ez azt jelenti, hogy négy ember volt, akit a gyanúsított hamisan vádolt bűncselekmény elkövetésével - fejtette ki. A gyanúsított a bűnösségét és a bűncselekmény elkövetését tagadta.