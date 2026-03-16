Elpártoltak? - Több százezer nézőt vesztett a Barátok közt

Jelentősen csökkent az országos kereskedelmi tévék nézettsége, miközben a közmédia növelte részesedését, jórészt a digitális átállás miatt - írja a Figyelő. Az RTL Klub és a TV2 közönségaránya négy százalékponttal esett 2014 első hat hónapjában, így a két nagy műsorait átlagosan már csak a tévézők 27 százaléka nézte. Ezzel szemben a közmédia sok éve nem látott csúcsra, 16,7 százalékkal növelte részesedését.