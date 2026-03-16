A valaha legerősebben kezdő dokumentumfilm lett belőle.
Hálátlan hazánk népe, és nemcsak annak ócska libernyák része, hanem igaz magyar nemzeti-keresztény fele is. Hovatovább senki nem jár meccsre.
Néhány vidéki intézmény sok bizonytalansággal küzd, de a teátrumok többsége stabil anyagi háttérrel vág neki az új szezonnak.
Minden eddigi látogatószámot felülmúlva összesen 128 ezer néző látta a Katona József Színház idei évadának 778 előadását, amelyek így átlagosan 106,5 százalékos nézettséggel mentek - közölte az intézmény az MTI-vel.
Igen alacsony volt a nézőszám, a magyar labdarúgó bajnoki mérkőzéseken a 2016-2017-es évadban, még ha a 2697-es átlag 52 fős emelkedést is jelent az előző évhez viszonyítva. Ezzel azonban még nem vagyunk sereghajtók a régióban.
A nemzeti médiahatóság összesítéséből kiderül, hogy 2016-ban a filmes összköltés 125,5 milliárd forint volt – ez 75 százalékkal nagyobb a 2015-ös adatoknál. Ebből csak az itt forgatott Szárnyas fejvadász második része hozott 28,5 milliárd forintot. A nézők száma is nőtt 12 százalékkal.
Napjainkban is aktuális téma a labdarúgó OTP Bank Liga kapcsán a stagnáló helyszíni érdeklődés, az elmaradó nézők ugyanakkor olybá tűnik, valamilyen szinten még mindig kíváncsiak a magyar futballra. A hazai focimeccsek televíziós nézettségi adatai és a sportág magyar változatával kiemelten foglalkozó médiumok adatai legalábbis erre engednek következtetni.
Újabb pofont kapott az „élvonalbeli” magyar foci: állítólag még azok az egyébként nevetségesen alacsony hivatalos nézőszámok sem fedik a valóságot, amit a honi szövetség kiad a fordulók után. Az „utánaszámolás” után kiderült, az előző körben 13 332 szurkoló helyett alig valamivel több mint 9000-en voltak – a hat meccsen együttvéve…
Változhat a beléptetés rendszere, megszűnhet a kötelező utaztatás, a meccs napján is lehet majd jegyet venni, a rendezőknek pedig nagyobb felelősségük lesz a labdarúgó NB I-ben a sporttörvény tervezett módosítása alapján. A javaslatról tegnap Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője és Kubatov Gábor, a párt országgyűlési képviselője beszélt.
Jelentősen csökkent az országos kereskedelmi tévék nézettsége, miközben a közmédia növelte részesedését, jórészt a digitális átállás miatt - írja a Figyelő. Az RTL Klub és a TV2 közönségaránya négy százalékponttal esett 2014 első hat hónapjában, így a két nagy műsorait átlagosan már csak a tévézők 27 százaléka nézte. Ezzel szemben a közmédia sok éve nem látott csúcsra, 16,7 százalékkal növelte részesedését.
A látogatottság és a díjak tekintetében is kiemelkedően sikeres évadot zárt a Budapest Bábszínház, ahol a jövő szezonban egy felújítás és négy bemutató - köztük Alföldi Róbert Kabaré-rendezése - várja a nézőket.