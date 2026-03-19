Laponyi Zsolt szerint ha megint a Fidesz fog kormányozni, akkor ő nem térhet vissza a rendőrséghez

2026-03-19 18:37:00 CET

A korábbi őrmester arról is beszélt, hogy mindennaposak a bújtatott szankciók a rendőrségnél.

Indirekt módon, a rendőrségi társas viszonyokon belül nagyon nyíltan érzékeltetett (de nem kimondott) elvárás volt az, hogy milyen kvótákat kell teljesíteni a bírságolásokkal kapcsolatban – a többi közt erről beszélt a Partizánnak adott interjújában az a korábbi rendőr, aki a rendőrség egyik ismert arcaként tavaly nyílt levélben kérte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárát, hogy ne használja arcképét pártpolitikai célokra.

Laponyi Zsolt a 24 szemléje szerint arról beszélt, a szabályzat világosan rögzíti, hogy rendőrségi fotók politikai célú felhasználása nem megengedett, ő pedig már az ügy elején jelezte, hogy nem kíván politikai szerephez kapcsolódni. Elmondása alapján erre ígéretet is kapott, azonban az ezt tevő felettese időközben leszerelt, még azt megelőzően, hogy a róla készült felvétel több politikus felületén is megjelent.

Tájékoztatása szerint 2024. április 24-én, a rendőrség napján szembesült azzal, hogy a képe több helyen is feltűnt. Először az országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs osztályán keresztül kísérelte meg rendezni az ügyet. Itt azt a választ kapta, hogy a minisztérium saját hatáskörben járt el, ő ugyanakkor jelezte, hogy a felvétel a rendőrség tulajdonát képezi. Ezt követően közvetlenül is megkísérelt írni az érintett politikusnak (Rétvári Bencének), végül azonban a nyílt levél mellett döntött. Ezt követően egyes felületekről indoklás nélkül eltávolították a megjelenéseit. Egy kommunikációs vezető mindezt azzal magyarázta, hogy ez nem biztos, hogy így jó lesz. Ezt követően másnap arról tájékoztatták, hogy nem folytathatja a munkát a Rendőr Lettem sorozat stábjával, és médiamegjelenéseit is felfüggesztették. Egy előre tervezett szakmai előadását szintén törölték, amelyről úgy vélekedett, különösen aggályos döntés, mivel a témája a kollégák biztonságát érintette.

Fegyelmi eljárás is indult ellene, amelyről előzetesen nem kapott értesítést, csak az ügyfélkapun keresztül szerzett tudomást. Állítása szerint az intézkedést nem tartotta megalapozottnak, ennek ellenére elfogadta, mert nem kívánt a rendőrséggel szembekerülni. Hangsúlyozta, hogy vitája nem a szervezettel, hanem egy politikai szereplővel állt fenn. Információi szerint az érintett politikus nem egyeztetett az ügyben a feletteseivel. A fegyelmi eljárás szóbeli figyelmeztetéssel zárult, tényleges szankció nélkül, ugyanakkor kizárták a seriffprogramból, amelynek feltételeit utólag módosították.

Megítélése szerint a „bújtatott szankciók”, vagyis az olyan intézkedések, amelyek nem közvetlenül, hanem háttérben korlátozzák az érintettet, általános gyakorlatnak tekinthetők. Az ügyet követően visszahelyezték a III. kerületi állományba, majd jogi képviselője közreműködésével azonnali hatályú felmondást nyújtott be. A dokumentumban arra is kitért, hogy felettesei korábban nem kívánták elszámolni a túlóráit „az ismert előéletére tekintettel”, valamint arra is utasítást kaptak, hogy egy közúti ellenőrzés során meghatározott számú bírságot szabjanak ki az elvárt eredmények teljesítése érdekében.

Szólt arról is, hogy nem kíván pártpolitikai szereplővé válni, a rendőröknek nap mint nap olyan előítéletekkel és megjegyzésekkel kell szembesülniük, amelyeket szolgálatukból fakadóan kötelesek elviselni. – Napi szinten találkozunk azzal, hogy a végletekig felhergelt magyar társadalom, amelynek nyilvánvalóan nem a szíve csücske a rendőrség, olyan jellegű előítélettel van tele és olyan megjegyzéseket alkalmaznak ránk, amiket nekünk tűrnünk kell, de borzasztó – fogalmazott.

Kitért arra is, hogy gondok vannak a higiéniával a rendőrségi zuhanyzókban és a vécékben is, de nem érzékelte, hogy amióta többet bírságolnak, megnőtt volna a takarításra fordított összeg.

Laponyi Zsolt azt mondta, ha a Fidesz-kormány lesz megint, akkor nem tudna visszamenni a rendőrségre dolgozni, de ha új kormány lesz, akkor is egy évig várna, hogy megváltozzon a mostani szemlélet. Közölte: egy esetleges Tisza-kormány alatt is felszólalt volna fotójának felhasználása miatt.